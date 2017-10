Công Vinh ghi bàn muộn giúp SLNA cầm hòa Hà Nội T&T tại Vinh

(TNO) Bàn thắng muộn ở phút 88 của tiền đạo Lê Công Vinh đã đem lại 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Nghệ - Sông Lam Nghệ An (SLNA) sau khi bị đội khách Hà Nội T&T dẫn bàn suốt thời gian dài.

Công Vinh đem về 1 điểm quý giá cho SLNA - Ảnh: Minh Tú

Mặc dù tiếp tục bất phân thắng bại ở mùa giải này, lượt đi trên sân Hàng Đẫy 2 đội hòa 2-2, nhưng cuộc đụng độ giữa SLNA và Hà Nội T&T vẫn rất đáng được chờ đợi.

Ngay ở phút 14, đội khách đã khiến gần 2 vạn khán giả trên sân Vinh nín lặng với bàn mở tỷ số. Hoàng Vũ Samson đã bị Ngọc Đức phạm lỗi trong vòng cấm và đội khách được hưởng 1 quả phạt đền. Từ chấm 11m, đích thân tiền đạo nhập tịch của Hà Nội T&T mở tỷ số trận đấu.

Kết quả SHB.Đà Nẵng 2-1 Hải Phòng ĐTLA 2-0 Thanh Hóa SLNA 1-1 Hà Nội T&T

Với bàn thắng vào lưới SLNA, Hoàng Vũ Samson đã vượt qua Ajembe Timothy của Hoàng Anh Gia Lai để dẫn đầu danh sách các chân sút dội bom của V-League 2014 (19 bàn).

Sau khi trải qua 1 hiệp đầu bế tắc, SLNA bước sang hiệp 2 với khí thế bừng bừng. Cầu thủ chơi xông xáo bên phía chủ nhà không ai khác chính là Công Vinh.

Tuy vậy, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh cũng đã được xướng tên trên bảng điểm.

Từ một quả treo bóng vào trong của đồng đội Thế Nhật, Công Vinh đã bật cao đánh đầu cận thành đem về 1 điểm quý giá cho chủ nhà.

Chỉ giành được 1 điểm từ trận đấu tại Vinh, nhiều khả năng Hà Nội T&T (41 điểm) sẽ mất ngôi đầu về tay B.Bình Dương. Bởi ở lượt trận ngày mai, đội chủ sân Gò Đậu sẽ được chơi trên sân nhà và chỉ tiếp Hùng Vương An Giang - đội bóng đang nằm chót bảng xếp hạng.

Ở trận đấu cùng giờ, đội xếp áp chót Đồng Tâm Long An đã có chiến thắng 2-0 rất quý giá trước Thanh Hóa, để qua đó sáng đường trong một suất trụ hạng.

Trong khi đó, trên sân Chi Lăng, đội khách Hải Phòng là những người nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng dẫn trước sau cú sút xa của Đình Tùng ở phút 19. Bị đối phương dẫn bàn ngay trên sân nhà nhưng SHB.Đà Nẵng phản ứng khá yếu ớt khi tuyến giữa chơi quá cứng nhắc.



Đội trưởng của Hải Phòng Minh Châu bị truất quyền thi đấu - Ảnh: Đông Nghi

Chỉ đến khi tân binh của đội tuyển Quốc gia Hoàng Minh Tâm vào sân thay cho Anh Tuấn, thế công của đội chủ nhà mới thực sự khởi sắc.

Phút 42, Bernardo ghi bàn giúp SHB.Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 nhưng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tiếp tục trình diễn lối chơi quá nhạt nhòa. Phút 86, trong một pha tranh chấp trong vòng cấm của Hải Phòng giữa Jusstice và Bernardo, trọng tài Phùng Đình Dũng cho rằng hậu vệ của đội khách đã phạm lỗi và cho SHB.Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền.

Không chấp nhận quyết định của trọng tài, đội trưởng Minh Châu liên tục phản ứng và liên tục văng tục khiến trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của đội trưởng đội khách.

Từ chấm 11m, Valentic ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Chi Lăng. Đáng chú ý, sau khi khi trận đấu kết thúc, các CĐV nữ của Hải Phòng đã lẻn vào đường hầm sân Chi Lăng định hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng nhưng rất may, lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp.

Lĩnh Nam - Đông Nghi

