Công Vinh không chắc dự AFF Cup

Lý do: chấn thương của tiền đạo số 1 VN chưa hoàn toàn bình phục. HLV Calisto đã đưa ra phương án dự phòng

Hôm qua, trong ngày tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, đội tuyển VN đã đối mặt với nhiều trục trặc. Hậu vệ Văn Trương và tiền vệ Quang Hải bị chấn thương, thủ môn Hồng Sơn đau nhẹ, hậu vệ Văn Phong xin lên muộn vì bận giải quyết công việc tại CLB... Và đặc biệt đội đã không có mặt của Lê Công Vinh. Một tuần sau khi về nước, Vinh vẫn phải tập hồi phục theo giáo án mà chính bác sĩ tại Bồ Đào Nha đã “kê” cho mình.

HLV Calisto thận trọng tuyên bố: “Nếu thể lực Vinh không tốt thì rất khó thi đấu được AFF Cup. Nếu thiếu Vinh, tất nhiên là một khó khăn cho tuyển VN nhưng không phải quá nghiêm trọng. Không nên bi quan mà nhận xét, VN không thể thành công tại AFF Cup nếu không có Vinh. Chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để cải thiện tình hình trước khi AFF Cup khởi tranh”.

HLV Calisto cũng cho biết sẽ bổ sung Mai Tiến Thành vào đội tuyển nhưng “… gọi Thành không phải để cậu ta dự AFF Cup mà để anh cùng tập luyện riêng với Công Vinh" (cả hai đều đang giai đoạn hậu chấn thương).

Hôm qua, VFF đã nhận được danh sách thi đấu của 2/3 đội nước ngoài dự VFF Sonha Cup (từ ngày 2- 6.11). Singapore do HLV Avramovic dẫn dắt với đội hình mạnh nhất. Đây là đối thủ chính của VN tại vòng bảng AFF Cup. Đội CHDCND Triều Tiên có nhiều xáo trộn về nhân sự so với lần đoạt vô địch Cúp bóng đá Thăng Long Hà Nội. Nhưng theo cam kết của phía bạn, trong danh sách vẫn có 6 tuyển thủ đã thi đấu tại World Cup 2010: Ri Myong Guk, tiền vệ Mun In Guk và tiền vệ Kim Kyong Il (đã sang VN), thủ môn Ri Kang, tiền vệ Pak Chol Jin và hậu vệ cánh trái Ji Yun-Nam (cầu thủ rút ngắn tỷ số 1-2 cho CHDCND Triều Tiên trong cuộc đối đầu với tuyển Brazil).

Trung Ninh