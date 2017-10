Công Vinh không chắc ra sân tiếp đối thủ đến từ Hàn Quốc

(TNO) Sau 3 lượt trận tại bảng E AFC Champions League 2015, B.Bình Dương đều thua cả 3 và gần như chắc chắn bị loại, nhưng đội chủ sân Gò Đậu vẫn hy vọng sẽ có được điểm khi tiếp đón CLB Jeonbuk Huyndai (Hàn Quốc) ở lượt trận thứ tư diễn ra vào chiều ngày 8.4.

HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn vẫn bày tỏ quyết tâm B.Bình Dương sẽ giành điểm trước đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc - Ảnh: Độc Lập HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn vẫn bày tỏ quyết tâm B.Bình Dương sẽ giành điểm trước đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc - Ảnh: Độc Lập

Ở trận lượt đi tại Hàn Quốc, B.Bình Dương đã thua Jeonbuk Huyndai 0-3 khi đội bóng xứ Kim chi được đánh giá vượt trội hơn về đẳng cấp.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn vẫn bày tỏ quyết tâm B.Bình Dương sẽ giành điểm trước đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc ở trận lượt về trên sân nhà.

HLV Thanh Sơn nói: “Đây là trận đấu thứ hai của chúng tôi trên sân nhà tại AFC Champions League 2015 sau khi thua Shandong Luneng 2-3. Do đó, chúng tôi đã tập luyện rất nghiêm túc trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho trận đấu và để có thể phục vụ khán giả nhà một trận cầu hay đẹp”.



Ông Sơn còn cho biết thêm: "Chúng ta đều có thể thấy trình độ giữa hai đội chênh lệch nhiều. Dù yếu hơn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu này.

Ở trận lượt đi, chúng tôi chơi phòng ngự phản công và tạo một thế trận khá tốt trước Jeonbuk Huyndai. Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ lỡ một đến hai cơ hội ghi bàn do các tiền đạo dứt điểm không tốt. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu đó để giành kết quả tốt hơn trong trận lượt về trên sân nhà. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt để có điểm đầu tiên trong trận đấu ngày mai”.

Công Vinh vừa trở lại sau chấn thương - Ảnh: Khả Hòa Công Vinh vừa trở lại sau chấn thương - Ảnh: Khả Hòa Về trường hợp của tiền đạo Công Vinh vừa trở lại sau chấn thương, HLV Thanh Sơn cho biết, ban huấn luyện sẽ xem xét cụ thể mới đưa ra quyết định.



Về phía đội bóng đến từ Hàn Quốc, HLV Choi Kang Hee tỏ ra khá thận trọng trước chuyến làm khách này. Ông nói: "Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trước B.Bình Dương để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp với các đội trong bảng.

Chúng tôi tôn trọng bất cứ đội nào trong bảng và sẽ cố gắng hết sức mình. Mặc dù thời tiết tại Việt Nam có sự khác biệt so với Hàn Quốc, nhưng chúng tôi đã đến sớm hai ngày trước khi thi đấu để làm quen với điều đó. Thế nên, tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì cho các cầu thủ Hàn Quốc trong trận đấu này”.



Cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Jeonbuk Huyndai sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 8.4 trên sân Gò Đậu.

