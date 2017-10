Công Vinh làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM

Đồng Tâm Long An được hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng Chiều 4.1, CLB Đồng Tâm Long An đã tổ chức lễ xuất quân và ra mắt trang phục thi đấu mùa bóng V-League 2017 tại trung tâm văn hóa tỉnh Long An. Kết thúc mùa giải V-League 2016, Long An đã xếp vị trí thứ 13 (vị trí áp chót) trên bảng xếp hạng. Mùa bóng năm nay với sự củng cố đội hình ở hàng tấn công có Apolion (cầu thủ quốc tịch Mỹ), Oseni, hàng tiền vệ gồm Nguyễn Quý Sửu, Danh Ngọc, hay thủ môn Nguyễn Minh Nhựt thay cho Tiến Phong đã chuyển qua công tác huấn luyện. Bên cạnh đó, Long An cũng có được sự tài trợ (hơn 2 tỉ đồng) từ nhãn hàng thời trang Kappa của Ý bao gồm trang phục thi đấu, tập luyện và các trang phục hỗ trợ cho suốt mùa giải. Ông Lê Minh Trí (trưởng đoàn CLB Đồng Tâm Long An) cho biết: “Trải qua mùa giải không thành công trong năm 2016 cũng như sự thiếu hụt trong đội hình ở mùa bóng mới 2017, đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Vừa qua đội đã có chuyến tập huấn tại Đà Lạt cũng như đã có những trận giao hữu với Cần Thơ, Bình Dương... Hy vọng mùa bóng này đội bóng sẽ có được thành tích tốt hơn”. Thanh Tiên