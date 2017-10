Công Vinh lập hattrick, tuyển Việt Nam hạ Than Quảng Ninh 4-0

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước CLB Than Quảng Ninh với sự tỏa sáng của chân sút Lê Công Vinh.

Công Vinh (áo đỏ) đã đóng góp cú hattrick trong chiến thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: Minh Tú Công Vinh (áo đỏ) đã đóng góp cú hattrick trong chiến thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Bước vào trận đấu thứ 2 trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có một vài sự thay đổi so với trận đấu trước đó. Tiền đạo Công Vinh được sử dụng ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam trở về với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.



Ở ngay phút thứ 3, Lương Xuân Trường thể hiện nhãn quan chiến thuật nhạy bén khi tung đường chuyền thuận lợi để Hoàng Thiên thoát xuống, vượt qua thủ môn Minh Phong trước khi căng ngang để Công Vinh ghi bàn mở tỷ số. Với việc chơi với 2 tiền đạo là Hoàng Thiên và Công Vinh, các học trò của HLV Hữu Thắng đã chơi thanh thoát hơn với nhiều phương án tấn công được triển khai.



Công Vinh thể hiện sự năng nổ trên sân khi chủ động chơi lùi hơn đồng đội Hoàng Thiên và di chuyển khá rộng. Không chỉ vậy, tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Việt Nam còn rất chịu khó lui về và hỗ trợ phòng ngự. Trong suốt hiệp 1, anh thường xuyên có mặt tại những điểm nóng trên sân.



Trong khi đó, không còn được chơi cao hơn như trận đấu trước với sự hỗ trợ của Hoàng Thịnh, cặp bài trùng Xuân Trường, Tuấn Anh trở thành những tiền vệ con thoi khi di chuyển liên tục để làm cầu nối giữa hàng công và hàng thủ. Cùng với đôi cánh Thành Lương – Thanh Trung, bộ đôi này đã khiến hàng tiền vệ bên phía đối phương gặp rất nhiều khó khăn.



Việc hàng tiền vệ làm chủ khá tốt khu trung tuyến đã tạo nhiều thuận lợi cho cặp tiền đạo tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Phút thứ 33, Công Vinh thoát xuống nhận đường chọc khe tinh tế của Tuấn Anh để đối mặt với thủ môn Minh Phong, nhưng rất tiếc tiền đạo này lại không tận dụng được cơ hội ghi bàn.



Khi hàng công đang thi đấu khá tốt và liên tục nhận nhiều tràng pháo tay của khán giả, thì hàng thủ lại cho thấy sự bất ổn khi hơn một lần Quế Ngọc Hải và Đình Luật không hiểu ý nhau khiến khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh bị chao đảo. Rất may cho đội tuyển Việt Nam là thủ môn người Nghệ An thi đấu rất chắc chắn và sửa chữa sai lầm cho đồng đội để giữ nguyên tỷ số 1-0 cho đến hết hiệp 1.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã giảm bớt áp lực ở khâu ghi bàn - Ảnh: Minh Tú Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã giảm bớt áp lực ở khâu ghi bàn - Ảnh: Minh Tú Bước vào hiệp 2, HLV Hữu Thắng tiếp tục thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự như trận đấu trước. Với việc lần lượt tung Duy Mạnh, Văn Thanh vào thay cho Hoàng Thiên, Xuân Thành, đội tuyển Việt Nam trở về với sơ đồ 4-1-4-1 khi tiền vệ của CLB Hà Nội T&T đóng vai trò như máy quét trước cặp trung vệ. Sự thay đổi này khiến đội bóng áo đỏ càng thi đấu thanh thoát hơn khi hàng tiền vệ gồm nhiều cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao về kỹ thuật.



Hoàng công của đội tuyển Việt Nam liên tục uy hiếp khung thành đối phương và bàn thắng như việc tất yếu phải đến. Công Vinh cho thấy duyên khi bàn của mình khi có thêm cú đúp ở các phút 69 và 72 để có cho riêng mình hattrick, trước khi Đình Đồng ấn định tỷ số ở phút cuối cùng của trận đấu.



Thắng trận 4-0, HLV Hữu Thắng đã bớt được nỗi lo khi giải bài toán ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, thuyền trưởng người Hà Tĩnh cũng có thêm nhiều tính toán về nhân sự cho đội tuyển trước trận tiếp Đài Loan vào ngày 24.3 tới.

