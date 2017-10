Công Vinh: Tôi và đồng đội sẽ đá hết mình vì màu cờ sắc áo

Danh sách đội tuyển Việt Nam Thủ môn: Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Bửu Ngọc (Cao su Đồng Tháp), Mạnh Dũng (V.Ninh Bình). Hậu vệ: Quang Hùng (V.Ninh Bình), Mạnh Hùng (Sông Lam Nghệ An), Văn Phong (Hải Phòng), Đình Luật, Văn Hoàn (B.Bình Dương), Văn Biển (Hà Nội T&T), Xuân Thành (Thanh Hóa), Hữu Long (Hoàng Anh Gia Lai). Tiền vệ: Văn Quyết, Thành Lương, Văn Hiếu, Sỹ Cường (Hà Nội T&T), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Quốc Anh (SHB Đà Nẵng), Minh Châu (Hải Phòng), Văn Bình, Trọng Hoàng (B. Bình Dương). Tiền đạo: Anh Đức (B. Bình Dương), Công Vinh (Sông Lam Nghệ An), Quang Hải (Hải Phòng).