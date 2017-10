Công Vinh trở lại

Cú đúp vào lưới Becamex Bình Dương ở vòng 3 V-League vào chiều qua của tiền đạo Lê Công Vinh không chỉ góp phần quan trọng giúp Sông Lam Nghệ An dẫn đầu tuyệt đối với 9 điểm sau 3 trận, mà còn tạo dựng lại hình ảnh một thời của chân sút này khi vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Không thể nghi ngờ gì về sự trở lại ngọt ngào của Lê Công Vinh tại mùa giải năm nay. Sau một AFF Cup thất bại cùng với nhiều lời dị nghị rằng có thể dính đến danh sách đen khi phong độ kém cỏi và phong cách thi đấu sa sút, Công Vinh tưởng chừng đã đánh mất tất cả trong mắt của nhiều người hâm mộ. Một thời gian dài sau đó, Công Vinh bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển lẫn việc đến sát ngày đăng ký cuối cùng của các CLB dự V-League anh vẫn không tìm được bến đỗ, càng khiến sự thất vọng dành cho tiền đạo xứ Nghệ này thêm lớn.



Niềm vui ghi bàn của Công Vinh - Ảnh: Ngô Nguyễn

Thế nhưng với sự giang tay đúng lúc của CLB cũ Sông Lam Nghệ An (SLNA), được trở về chơi trên mảnh đất đã giúp anh thành danh, Công Vinh như có “phép mầu” tái sinh lại một cách hùng hồn. Chỉ sau 3 trận, anh đã ghi 4 bàn và đặc biệt trận nào cũng ghi bàn, vượt qua hàng loạt các chân sút ngoại để vươn lên dẫn đầu danh sách “dội bom”. Trong điều kiện mà ngoại binh vốn thống trị giải vua phá lưới trong nhiều năm qua thì sự trở lại của Công Vinh cho thấy, nếu các tài năng nội được tạo cơ hội tốt và bản thân họ ý thức được sự nỗ lực và trui rèn nghề nghiệp của mình thì các giá trị cũ vẫn khẳng định được chỗ đứng.

Hai bàn thắng mà Công Vinh ghi chiều qua thật ý nghĩa. Bàn đầu từ pha chớp thời cơ rất nhanh ở phút thứ 3 khi Becamex Bình Dương (BD) còn đang loay hoay dàn đội hình. Còn bàn sau là cú đá phạt hệt như Rooney mới đây ghi bàn vào lưới Chelsea ở FA Cup, bóng bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho SLNA. Công Vinh chơi tốt còn do cả đội SLNA đá rất sung (Plaza ghi bàn thứ 2 cho SLNA giữa 2 bàn gỡ cho BD do Anh Đức và Huỳnh Kesley ghi) và sai lầm về chiến thuật của BD khi kéo Vũ Phong về đá hậu vệ phải. Cựu tuyển thủ này không đủ thể lực đeo bám Công Vinh và sau khi Trần Chí Công rời sân do chấn thương thì thế thủ BD và nhất là hành lang cánh này luôn phơi bày ra nhiều tử huyệt.

Xếp hạng sau 3 lượt: 1/ Sông Lam Nghệ An: 9 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 7 điểm, 3/ Thanh Hóa: 7 điểm, 4/ Hà Nội T&T: 6 điểm, 5/ Xi măng Xuân Thành Sài Gòn: 4 điểm, 6/ Đồng Tâm Long An: 4 điểm, 7/ Vicem Hải Phòng: 3 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 3 điểm, 9/ Hoàng Anh Gia Lai: 3 điểm, 10/ Đồng Nai: 3 điểm, 11/ Becamex Bình Dương: 0 điểm, 12/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 0 điểm.

Công Vinh và SLNA đã thể hiện chiến thắng ấn tượng, nếu vẫn tiếp tục đá đẹp và cống hiến hay như vậy sẽ sớm khẳng định họ sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Còn với BD, thất bại này một lần nữa cho thấy sự đầu tư quá lớn của đội bóng miền Đông Nam bộ đến nay kết quả vẫn là số không tròn trĩnh.

Trọng tài bỏ thẻ đỏ

Trước một đội Đồng Nai quá yếu, các chân sút của Hà Nội T&T là Gonzalo, Thành Lương, Văn Quyết (2 bàn, có 1 quả 11 m), Samson (2 bàn) đã làm cơn mưa gôn với tỷ số bằng ván tennis 6-1 vào lưới thủ môn Thanh Diệp. Ngoài việc có nhiều bàn thắng, trận đấu còn có thêm một điểm nhấn rất không hay nữa và lần này lại dính dáng đến thủ môn Hồng Sơn. Phút 39, Đồng Nai có pha phản công, thủ thành dày dạn kinh nghiệm này lại mắc lỗi sơ đẳng là xông hẳn ra ngoài khu vực 16 m 50 và... dùng tay cản bóng trong chân đối phương. Hành vi này đáng lẽ phải bị phạt thật nặng là truất quyền thi đấu. Nhưng không hiểu sao, trọng tài Ngô Quốc Hưng lại bỏ qua không rút thẻ đỏ. Được biết báo cáo của giám sát Trần Quốc Dũng và Phạm Chu Thiện đã ghi nhận tình huống này và BTC giải sẽ xem xét để có hướng xử lý với trọng tài Hưng. Trận còn lại, ĐTLA thắng Vissai Ninh Bình 2-1 do Gilson Campos và tiền vệ nhập tịch Phan Lê Issac ghi. Bàn gỡ của Vissai Ninh Bình do Moussa thực hiện.

