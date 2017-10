Công Vinh trở lại, Bình Dương tạo mưa gôn ở sân Tam Kỳ

(TNO) Chiều 10.1, B.Bình Dương đã thể hiện sức mạnh đáng sợ của nhà đương kim vô địch khi đánh bại QNK.Quảng Nam 4-2 trên sân khách. Trong khi đó Hà Nội T&T cũng bừng tỉnh với trận thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả.

>> Vòng 2 V-League 2015: B.Bình Dương thắng QNK.Quảng Nam 4-2

>> Người Sài Gòn đi xem 'ké' V-League

>> V-League 2015: Đua nhau mua hàng... trả góp

>> Vòng 1 V-League 2015 qua những con số

>> V-League 2015 sôi động từ vòng đầu tiên



B.Bình Dương đã chứng tỏ tham vọng rất lớn tại V-League 2015 - Ảnh: Đông Nghi

3 trận đấu sớm vòng 2 V-League 2015 đã diễn ra sôi động như một minh chứng cho thấy sự chuyển biến tốt của V-League. Điều đáng ghi nhận là các khán đài rất sôi động bởi sự cổ vũ chuyên nghiệp của người hâm mộ.

Kết quả Đồng Tháp 1-1 XSKT.Cần Thơ Than Quảng Ninh 0-1 Hà Nội T&T QNK.Quảng Nam 2-4 B.Bình Dương

Trên sân Cẩm Phả, hơn 10.000 người đã chen kín sân. CĐV Quảng Ninh cổ vũ rất chuyên nghiệp, fair-play, không có thái độ cay cú, gây hấn với đội khách cho dù đội nhà bại trận.

Sân Tam Kỳ và sân Cao Lãnh cũng có khá đông khán giả, tiếp tục tạo nên bầu không khí sôi động cho V-League 2015. Đáp lại sự nhiệt tình của người hâm mộ, trên sân cỏ các đội đều chơi cống hiến.

Việc chỉ sử dụng Công Vinh và Anh Đức khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay, chứng tỏ lực lượng Bình Dương ở mùa giải này quá dồi dào.

Với những cầu thủ chất lượng như Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Abass, Tiến Thành, Quang Vinh…, Bình Dương dễ dàng khống chế trận đấu và ghi đến 4 bàn thắng do công Tăng Tuấn (2 bàn), Abass, Quang Vinh.

Dẫn trước 4 bàn cách biệt, Bình Dương vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công nên đã tạo cơ hội cho Đinh Thanh Trung và Patiyo rút ngắn tỷ số 2-4 cho Quảng Nam.

Người hâm mộ Quảng Nam có thể buồn do đội nhà thua trận, nhưng họ hoàn toàn hài lòng về chất lượng trận đấu, khi hai đội đều chơi tấn công, tạo nên những pha phối hợp đẹp mắt.



Hoàng Vũ Samson (áo trắng) ghi bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội T&T thắng Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú

Trên sân Cẩm Phả, Hà Nội T&T quyết tâm không để cho Bình Dương một mình bứt đi khi họ thắng Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Hà Nội T&T đến khá muộn với pha lập công của Hoàng Vũ Samson ở phút 81, thế nhưng đây là trận thắng rất quý giá với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Thua tỷ số, nhưng Than Quảng Ninh không thua về thế trận, bởi họ đã có nhiều tình huống ăn bàn hơn. Đáng tiếc là các chân sút của họ không dứt điểm thành công. Với lối chơi kỹ thuật và tốc độ, cầu thủ Than Quảng Ninh ngẩng cao đầu rời sân dưới sự tán dương của người hâm mộ. Hy vọng trận thua kém may mắn này sẽ giúp đội bóng đất mỏ rút kinh nghiệm để vùng lên mạnh mẽ ở các vòng đấu tiếp theo.

Ở trận, “derby” Đồng bằng sông Cửu Long giữa Đồng Tháp và Cần Thơ đã kết thúc với tỷ số 1-1. Đội khách là những người vượt lên dẫn trước. Trận hòa này càng chứng tỏ, Đồng Tháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay.

Quang Huy

Quang Huy