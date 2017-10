CS.Ðồng Tháp – B.Bình Dương: 2-1: B.Bình Dương suýt bỏ cuộc

Ðang là đội chơi fair-play nhất giải (mới chỉ nhận 14 thẻ phạt) nhưng riêng trong trận này đội bóng đất Thủ phải nhận 8 thẻ vàng. Ba lần ăn mừng hụt vì bàn thắng không được công nhận. HLV Ðặng Trần Chỉnh bị truất quyền chỉ đạo giữa chừng và cầu thủ có những lúc có ý định tự ý dừng cuộc chơi, bấy nhiêu đó đã nói lên sự uất ức của B.Bình Dương trong trận thua CS.Ðồng Tháp, với sự điều hành của trọng tài chính Nguyễn Phi Long.

HLV Ðặng Trần Chỉnh đã xoay tua cầu thủ khi có khá nhiều sự thay thế trong đội hình xuất phát. Thủ môn Minh Quang, các cầu thủ Phong Hòa, Ðức Thiện, Amaobi được ra sân từ đầu. Tuy không ra sân với đội hình quen thuộc nhưng B.Bình Dương vẫn gây khó khăn cho đội chủ nhà. Nhưng CS.Ðồng Tháp đã bất ngờ có bàn mở tỷ số sớm ở ngay phút thứ 7, khi Samson bị thủ môn Minh Quang truy cản trái phép trong vòng cấm và chính anh mở tỷ số từ cú sút phạt đền. B.Bình Dương tấn công liên tục, chỉ có may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường mới giúp CS.Ðồng Tháp đứng vững. Không những vậy, Samson còn bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà từ pha độc diễn ở phút 43. Sang hiệp 2, B.Bình Dương vẫn là đội tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng hết thiếu may mắn lại đến không được công nhận bàn thắng, đội khách cuối cùng chỉ có được một bàn gỡ do công của Anh Ðức ở phút 64.

Anh Tuấn