Cú sẩy chân cần thiết của tuyển VN

Các khả năng xảy ra cho VN ở lượt cuối 24.11 - VN sẽ vào bán kết và đứng đầu bảng nếu thắng Campuchia với tỷ số nhiều hơn 1 bàn so với tỷ số của Myanmar nếu đội này thắng Malaysia, hoặc Myanmar không thể thắng trên sân của Malaysia.

- VN vào bán kết nhưng sẽ không đứng đầu bảng nếu hòa Campuchia trong khi trận Malaysia - Myanmar phân thắng thua. Trường hợp cả 2 trận này hòa, nếu VN hòa Campuchia với số bàn thắng nhiều hơn 2 so với bàn thắng của Myanmar hòa với Malaysia thì có thể VN sẽ đầu bảng. Ví dụ VN - Campuchia 3-3 trong khi Myanmar - Malaysia 0-0 thì hiệu số khi đó của VN là 8/3 còn Myanmar cũng 8 điểm và hiệu số vẫn 7/2 nên xếp sau. Trường hợp Myanmar - Malaysia 1-1 thì cả VN và Myanmar bằng hiệu số và tổng số bàn thắng lẫn trận gặp nhau nên sẽ bốc thăm. - VN sẽ vào bán kết và không đứng đầu bảng nếu thua Campuchia ít hơn 1 bàn so với Myanmar thua Malaysia. Nếu thua Campuchia dưới 3 bàn mà Myanmar - Malaysia hòa thì VN cũng vào bán kết.

- VN chỉ bị loại nếu thua Campuchia mà Myanmar thua Malaysia cùng tỷ số thì sẽ thua

số bàn thắng. Hoặc VN thua nhiều hơn 1 bàn so với Myanmar thua Malaysia. T.K