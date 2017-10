Cuộc chiến “đại gia” lỡ thời

Các trận còn lại 6g00, sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – N.Sài Gòn:

“Soi” đội chủ nhà



Mùa bóng 2009, QK4 trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ở vòng đấu 26 đến làm khách trên sân đội bóng luôn thắng trên sân nhà là K.Khánh Hòa. Ai cũng dự đoán K.Khánh Hòa không khó để giành thắng lợi và QK4 sẽ trở về hạng Nhất. Thế nhưng trận đấu lại diễn ra trái ngược, QK4 giành chiến thắng 3-2 trong thế trận bạc nhược của đội chủ nhà. Sau trận đấu này, người hâm mộ K.Khánh Hòa đã phản đối đội bóng vì cho rằng K.Khánh Hòa đã “buông” để “cứu” QK4. Chính vì vậy, trận đấu chiều nay sẽ được “soi” kỹ bởi cả hai đội đang trong hoàn cảnh tương tự. Đội chủ nhà vắng mặt Văn Phong vì chấn thương và Hoàng Đức vì thẻ phạt. Trong khi đó, N.Sài Gòn vắng một loạt trụ cột vì thẻ phạt như Đình Luật, Văn Lâm, Tuấn Anh. Trong trận này, trợ lý Phùng Thanh Phương sẽ dẫn dắt N.Sài Gòn. Dự đoán: Hòa 1-1. D.L



17g00, sân Vinh, SLNA – HP.HN:

Lần trở về thứ hai của “tướng” Vinh



Ở vòng tứ kết Cúp quốc gia, HLV Nguyễn Thành Vinh đã rất háo hức đón chờ ngày dẫn quân HP.HN về đá trên sân Vinh. Nhưng mong muốn chiến thắng của HLV gốc Nghệ An đã không thành hiện thực khi HP.HN để thua trước đội chủ nhà với tỷ số 1-2. Chiều nay, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng sẽ không dễ dàng tìm được chiến thắng trong lần trở về thứ hai.



Kể từ trận thắng hủy diệt SHB.Đà Nẵng 5-0, đội bóng xứ Nghệ đã có liên tiếp 5 trận bất bại. Trong khi đó, HP.HN vừa để thua liên tiếp 3 trận, trong đó có trận thua đáng tiếc 3-4 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 10. Trong trận đấu chiều nay, đội chủ nhà đầy đủ lực lượng, trong khi HP.HN thiếu trung vệ Ngọc Tú vì đã lãnh đủ thẻ phạt. Dự đoán: SLNA thắng 2-1. A.T



16g00 sân Lạch Tray: XM.Hải Phòng - CS.Đồng Tháp:

Chưa đá đã đau đầu



Chủ đề “gà nhà” tẩn nhau giữa Aniekan và Leandro trong một buổi tập của XM.HP khiến dư luận và báo giới bàn tán xôn xao vài ngày qua. Và một khi những rắc rối đó vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, họ khó mà mơ nổi ngôi cao tại mùa giải năm nay. XM.HP hoàn toàn có thể dẹp yên được chuyện này nhưng họ không thực sự cương quyết làm mạnh tay. Phạt tiền và treo giò nội bộ một trận có lẽ là hình phạt lớn nhất cho hành vi tương tự. Thế nhưng, án kỷ luật tưởng chừng ghê gớm hóa ra chỉ là hình thức bởi Leandro cũng phải nghỉ trận tới vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Gặp khá nhiều rắc rối nhưng may mắn cho đội chủ nhà trong trận chiều nay, khi đội khách không thể ra sân với lực lượng mạnh nhất do vắng Phước Thạnh, Thái Dương và Samson vì thẻ phạt. Dự đoán: XM.HP thắng 2-1.



16g30 sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - V.Ninh Bình:

Tham vọng của “đại gia” mới





Đội V.Ninh Bình đang hướng đến mục tiêu cao nhất - Ảnh: M.H Đang đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng, đây là một trong những cặp đấu cân sức nhất của vòng 11. Tính chất của trận đấu sẽ thực sự quyết liệt bởi đội nào cũng nuôi tham vọng chinh phục ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc chiến không khoan nhượng lần này khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Công Vinh, Văn Biển, Benicio, Hồng Tiến...



Khác hẳn với đội chủ nhà, V.Ninh Bình đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp. Giờ đây, cơ hội giành huy chương, thậm chí là tranh chấp ngôi vô địch có thể nói vẫn còn nguyên với thầy trò HLV Lê Thụy Hải bởi họ chỉ kém đội dẫn đầu 3 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn dài ở phía trước. V.NB đã trở lại, và đang thách thức phần còn lại của V-League mùa này.Không có gì ngạc nhiên nếu họ có ít nhất 1 điểm mang về trong cuộc đối đầu chiều nay. Dự đoán: Hòa 1-1. An An



16g00 Sân Thanh Hóa: LS.Thanh Hóa - M.Nam Định:

Đội khách tiếp tục bị đẩy xuống vực?



Với đội chủ nhà, họ hoàn toàn có quyền nghĩ đến một kết quả khả quan vào cuối mùa giải nếu giành chiến thắng trước M.NĐ. Còn với đội khách, nếu thua thì đó gần như một dấu chấm hết trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội trụ hạng năm nay.



M.NĐ đã đặt ra mục tiêu phải có 4 điểm nữa trong 3 trận cuối để duy trì khoảng cách với những đội đứng trên họ, bằng không, những tăng cường ở giai đoạn 2 chỉ là vô ích. Cả hai đang có những tâm trạng trái ngược trước trận đấu này. LS.Thanh Hóa đang rất tự tin sau chiến thắng trước đội đang đứng đầu bảng là HN.T&T tuần trước. Còn M.NĐ, sau trận “quyết tử” với SLNA tuần trước, HLV Nguyễn Ngọc Hảo mất đi 3 con bài chiến lược là Văn Thuận, Lương Phúc và chân sút “gà son” Gaspard. Xét về phong độ và lực lượng hiện tại, M.NĐ khó có thể kiếm điểm trong trận đấu này. Dự đoán: LS.Thanh Hóa thắng 2-0. An An