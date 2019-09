Cuộc chơi kiếm tiền nghiêm túc từ sự phát triển của tiếp thị thể thao

Tổ chức tại khách sạn Rex với tiêu chuẩn 5 sao, cuộc hội thảo “Sport Marketing - Marketing To Raving Fans” (Tiếp thị thể thao - Truyền thông đến người hâm mộ) do Next Media tổ chức đã thu hút hơn 200 khách mời là các đối tác truyền thông, tiếp thị, đại lý, khách hàng, CEO, CMO... và đại diện thương hiệu của các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước.