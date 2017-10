Sông Lam Nghệ An và SHB.Đà Nẵng sẽ biến V-League thành cuộc đua song mã nếu tiếp tục có chiến thắng ở vòng 15 chiều nay.

Ngang tài ngang sức

Ở vòng 14 tuần trước, cả Sông Lam Nghệ An (SLNA) lẫn SHB Đà Nẵng (ĐN) đều có chiến thắng 4-0 trước Khatoco Khánh Hòa và Vissai Ninh Bình để bứt khỏi nhóm sau với cách biệt khá an toàn. Kết quả này một lần nữa khẳng định sức mạnh và tính ổn định rất cao của 2 đội bóng này, vượt trội so với các đối thủ còn lại.

Bằng những cách khác nhau, cả 2 đội đều đã thể hiện được phong cách và đẳng cấp xứng đáng đưa họ đứng vững ở tốp đầu. SLNA dù gặp bất cứ đối thủ nào vẫn biết cách làm chủ trận đấu bằng lối chơi chắc chắn và chậm ở phần sân nhà, đột biến ở khu vực giữa sân rồi tăng tốc ở những pha dứt điểm. Còn ĐN lại hay áp đặt được lối chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng cực tốt của hàng tiền vệ uyển chuyển và sáng tạo với những tên tuổi như Minh Phương, Thanh Hưng cùng hàng tấn công siêu mạnh đã tạo dựng được vô số những cơ hội thành bàn.



Trọng Hoàng (SLNA, trái) và Thanh Hưng (Đà Nẵng) cùng bước vào cuộc đua song mã - Ảnh: Khả Hòa

Điểm chung của 2 đội là cân bằng về lực lượng, rất đồng đều cả 3 tuyến và về lối chơi cũng chẳng có sự khác biệt là mấy. SLNA là chất lửa hừng hực, chơi quyết liệt, không ngại va chạm, thậm chí là đá rát, đá thô bạo để đối thủ khiếp sợ, không thể hiện được lối chơi sở trường của mình. Khi quần cho đối thủ mệt nhoài bằng những pha “vỗ mặt”, SLNA nhanh chóng tung ra những miếng đánh quyết định để giành phần thắng. Còn ĐN lại dựa trên đội quân nhiều mưu mẹo để đưa đến những miếng phối hợp nhuần nhuyễn trước khi kết thúc bằng những đòn sát thủ của Merlo. SLNA nhỉnh hơn một chút về mặt thể lực, nhưng SHB. ĐN lại tốt hơn về kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh thi đấu.

Hữu Thắng lợi thế hơn Huỳnh Đức

Rất khó để xác định ai sẽ lên ngôi ở mùa bóng này khi cả 2 đội đang cùng có phong độ cao. SLNA đang dẫn trước ĐN với cách biệt 4 điểm và có vẻ lợi thế đang thuộc về đội bóng xứ Nghệ khi chiều nay họ gặp đội chót bảng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) mùa này yếu đi rất nhiều, trong khi thầy trò Huỳnh Đức hành quân lên phố núi lành ít dữ nhiều. Ở lượt đi SLNA từng hòa ĐTLA nên không có lý do gì họ mất điểm trên thánh địa Vinh, dù có ý kiến cho rằng đội của bầu Thắng luôn chơi tốt trên sân này và từng không ít lần gây khó cho đội bóng xứ Nghệ. Trong khi đó, HAGL vẫn còn ấm ức trận thua 1-2 ở ngày khai mạc V-League tại sân Chi Lăng khi cho rằng trọng tài Hoàng Anh Tuấn thổi ép nên sẽ dồn sức để đòi nợ trước ĐN.

Tuy SLNA đang nhỉnh hơn ĐN nhưng trước mắt họ lại là lịch thi đấu dày đặc khi phải tham gia vòng đấu loại trực tiếp của vòng 2 AFC Cup. Đó sẽ là cơ hội để ĐN bám đuổi và bứt lên, đặc biệt là họ có sự ủng hộ nhiệt tình của người anh em Hà Nội T&T, những người gần như đã hết tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch. Chính vì thế mà cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên khó khăn, cân bằng và căng thẳng hơn bao giờ hết.

ĐKVĐ thua trận derby Trận Derby thứ 2 của đội bóng thủ đô (sau trận Hà Nội Acb thắng Hòa Phát 3-2 tuần trước) diễn ra chiều qua đã mang lại nỗi buồn cho các nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T. Dù lực lượng mạnh hơn nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng lại thi đấu như gà mắc tóc, không tận dụng được cơ hội. Ngược lại, Hòa Phát đã vùng lên mạnh mẽ với sự tỏa sáng của ngoại binh. Chính Henrique đánh đầu mở tỷ số từ phút 3 sau đó Olushola ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+1. (T.K)

Lịch thi đấu chiều nay: Lúc 16 giờ: Vissai Ninh Bình - Becamex Bình Dương (VTV3), Cao su Đồng Tháp - Navibank Sài Gòn (Đài Đồng Tháp), HAGL - SHB Đà Nẵng (VTC3), Khatoco Khánh Hòa - Vincem Hải Phòng (Thể thao TV). Lúc 17 giờ: SLNA - ĐTLA Hà Nội ACB - Thanh Hóa (Bóng đá TV).

