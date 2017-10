Cuộc đua song mã

SGXT đã dội cơn mưa gôn 6-1 vào lưới Thái Sơn Quảng Nam (QN) ngay trên sân Tam Kỳ. 6 bàn thắng của đội bóng TP.HCM do Huỳnh Kesley ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Opara, Moses, Phước Tứ và Thành Trung lập công. Còn đội bóng đất võ thắng TDC Bình Dương 2-1 không khó ngay trên sân Gò Đậu. Sự vượt trội của BĐ chính là vai trò tổ chức sắc sảo của Cruz cùng khả năng săn bàn nhạy bén của Darlington ghi 2 bàn, trong khi đó là điểm yếu của TDC Bình Dương khi tiền đạo chơi đơn điệu, không có nhạc trưởng trên sân.



Niềm vui chiến thắng của SQC Bình Định - Ảnh: Bạch Dương

Các kết quả còn lại: An Giang thắng ngược Tây Ninh 2-1 do Thanh Tiến và Sulaiman ghi, sau khi Lâm Văn Ngoan ghi bàn dẫn trước cho đội khách. Than Quảng Ninh thắng Cần Thơ 3-1 do Belibi ghi 2 bàn, Đình Tài ghi bàn còn lại. 3 trận khác đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0 là Nam Định - Hà Nội, Kiên Long Bank Kiên Giang - CLB TP.HCM và Đồng Nai-Huế.

Xếp hạng sau 4 lượt: 1/ SGXT: 12 điểm, 2/ SQC Bình Định: 12 điểm, 3/ Kiên Giang: 8 điểm, 4/ An Giang: 6 điểm, 5/ Than Quảng Ninh: 5 điểm, 6/ Đồng Nai: 5 điểm, 7/ TP.HCM: 5 điểm, 8/ Cần Thơ: 4 điểm, 9/ Huế: 4 điểm, 10/ Quảng Nam: 4 điểm, 11/ Tây Ninh: 3 điểm, 12/ Nam Định: 3 điểm, 13/ TDC Bình Dương: 3 điểm, 14/ Hà Nội: 2 điểm.

D.Thu - Q.H - M.NGọc - P.Thảo - P.Hùng - Q.Dương