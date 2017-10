Cuộc đua vô địch lại gay cấn

Bình Dương “giúp” Hà Nội T&T

Thật sự Becamex Bình Dương (BD) chẳng giúp cho ai cả vì lực lượng trong tay của HLV Đặng Trần Chỉnh yếu hơn rất nhiều so với chủ nhà SLNA khi thiếu 3 trụ cột ở 3 tuyến là Chí Công, Leandro và Anh Đức. Với thành phần phải chắp vá bằng một số cầu thủ dự bị còn non kinh nghiệm, nhiều người cho rằng BD hòa được đã là quá giỏi, nhất là khi với đội hình mạnh nhất họ còn thua tan tác SLNA đến 1-4 ở lượt đi. Thế nhưng trong tình cảnh ngặt nghèo đó, BD đã có chiến thuật hết sức linh hoạt, chơi phòng thủ có chiều sâu và phản công rất sắc bén. Ngay phút 16, Davis Vieloso (79) đã tung cú vô-lê sau pha lộn xộn trước khung thành chủ nhà ghi bàn. Sau đó, SLNA gây áp lực dồn dập nhưng xà ngang, cột dọc 2 lần từ chối. Ngay cơ hội mười mươi ở cuối trận cũng bị Nguyễn Hoàng Helio bỏ lỡ. Chính sự đen đủi của SLNA giúp BD có trọn 3 điểm để gia nhập vào tốp tranh huy chương.

Màn kịch vụng về trên sân Thống Nhất giữa NSG và ĐTLA - Ảnh: Khả Hòa

Cũng nhờ chiến thắng bất ngờ đó của BD đã giúp Hà Nội T&T thu hẹp khoảng cách lại chỉ còn 4 điểm với SLNA và còn trong tay một trận chưa đá (với Khatoco Khánh Hòa (KH). Đội bóng của bầu Hiển đã dội cơn mưa gôn 7-1 vào lưới Cao su Đồng Tháp (ĐT), trong đó Văn Quyết làm cú hat-trick, Công Vinh ghi 2 bàn, Gonzalo và Ngọc Duy ghi bàn còn lại. Ngược lại, một ứng viên tranh chấp khác là SHB Đà Nẵng đã tự làm yếu mình khi để Thanh Hóa cầm chân 0-0 trên sân nhà.

Hải Phòng lâm nguy

Trận chung kết ngược trên sân Lạch Tray đã gây thất vọng cho khán giả Hải Phòng (HP) khi đội chủ nhà chơi quá nhạt nhòa để Vissai Ninh Bình (NB) giành chiến thắng 3-2. Gustavo ghi liền 2 bàn dẫn trước cho NB. Dù Thiago rất nỗ lực có 2 bàn thắng cho chủ nhà, nhưng Mota đã kịp mang về 3 điểm cho HLV Nguyễn Văn Sỹ, đẩy HP vào thế nguy hiểm.

Trong khi đó trên sân Thống Nhất đúng như dự đoán của dân trong nghề Navibank Sài Gòn (NSG) đã thua nhẹ nhàng ĐTLA 0-1. Do đã đủ điểm an toàn nên đội bóng của ông bầu Nguyễn Vĩnh Thọ chơi thiếu cố gắng, nhiều cầu thủ nội rất vật vờ nên thế trận diễn ra khá tẻ nhạt với tốc độ khá chậm. Do vậy cổ động viên trên sân không khó nhận ra “trò hề” khi ĐTLA có bàn duy nhất do Antonio ghi. Họ chỉ có thiệt thòi khi Danny lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân ở cuối trận do lỗi câu giờ. Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận còn lại giữa HAGL gặp Hòa Phát và Hà Nội ACB gặp KH.

Xếp hạng sau 22 lượt: 1/ SLNA: 42 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 38 điểm, 3/ Đà Nẵng: 36 điểm, 4/ Bình Dương: 34 điểm, 5/ ThanhHóa: 33 điểm, 6/ Đồng tháp: 31 điểm, 7/ NSG: 30 điểm, 8/ Ninh Bình: 27 điểm, 9/ HAGL: 27 điểm, 10/ Hòa Phát: 25 điểm, 11/ ĐTLA: 24 điểm, 12/ Hải Phòng: 23 điểm, 13/ Khánh Hòa: 23 điểm, 14/ Hà Nội ACB: 22 điểm.

