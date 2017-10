'Cướp bàn thắng' của nữ Việt Nam, trọng tài Myanmar 'tặng' cúp cho người Thái

[VIDEO]: TRẬN VIỆT NAM - THÁI LAN



Tôi đã tự nhủ thầm là nếu trận chung kết có kết quả thế nào đi chăng nữa, cũng phải cố giữ bình tĩnh để… viết bài. Nhưng tim cứ nát ra khi nhìn cảnh thủ môn Kiều Trinh đứng như chết lặng vì không cản nổi cú đánh đầu quá hiểm của… đồng đội ở ngay phút thứ 9. Lưới nhà rung lên bần bật với pha đốt lưới nhà của trung vệ nữ giỏi nhất Việt Nam Chương Thị Kiều.

Ở trận đấu cuối cùng này, Thái Lan thi đấu thế nào? Thật khó gọi được là hay một cách xuất sắc. Thái Lan của ngày hôm nay dường như chỉ là cái bóng mờ nhạt của chính mình so với Thái Lan của nhiều năm về trước. Họ không có quá nhiều những pha phối hợp lớp lang, đôi ba phen cũng tổ chức được những pha lên bóng chớp nhoáng với cái chân như được gắn pin của Sung Ngoen. Nhưng nhìn chung, Thái không quá đáng sợ. Họ chủ động chọn lối chơi thiên về phòng thủ, thậm chí phòng thủ sâu, dày ngay từ khu trung tuyến và chặn mọi ngả đường tiến công của Việt Nam.

tin liên quan Hạ tuyển nữ Việt Nam bằng loạt sút luân lưu, Thái Lan vô địch Đông Nam Á Trải qua 120 phút hòa nhau 1-1, cuối cùng tuyển nữ Thái Lan cũng đăng quang ngôi hậu Đông Nam Á sau khi thắng tuyển nữ Việt Nam 6-5 trong loạt sút luân lưu. Ở trận cuối cùng này, Việt Nam thi đấu thế nào? Thật khó gọi được là hay xuất sắc. Tung ra đội hình được gọi là tối ưu nhất nhưng Việt Nam đã không thể triển khai được lối chơi sở trường của mình. Những miếng đánh nhỏ, nhanh, mạnh đều bị cắt vụn bởi đối phương chơi áp sát, quyết liệt. Khu vực 16m50 của Thái Lan trở thành nơi bất khả xâm phạm. Rất ít lần, chúng ta phối hợp được vào tận vòng cấm nhưng đều bị đối thủ đánh bật ra ngoài.

Mới cách đây ít ngày, Thái Lan cũng với đội hình này đã thua đội hình 2 của Việt Nam với tỷ số 0-2 ở trận cuối của vòng bảng. Nhưng ở trận quyết định, họ đã tuân thủ đấu pháp quá tuyệt vời.

Trận đấu đêm nay cũng không có sức nóng từ khán đài. Vậy tại sao chúng ta không thể áp đặt hoàn toàn lối chơi lên đối thủ. Một phần do kém may mắn khi có một vài cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ. Nhưng về cơ bản, do Việt Nam thua chính mình, không thắng nổi áp lực từ chính nội tại mỗi người. Nguyễn Thị Tuyết Dung chơi rất tốt ở những trận đấu trước nhưng trận này, chị không thể tạo ra những màn đập nhả nhuần nhuyễn với đồng đội. Nguyễn Thị Muôn cũng rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra được đường chuyền sắc lẻm như đã từng.

Nhưng bóng đá thật giống với cuộc đời, đôi khi hạnh phúc chỉ đến khi người ta chiến đấu và không bỏ cuộc cho đến tận giây cuối cùng. Bị dẫn trước trong gần như toàn bộ trận đấu nhưng Việt Nam đã hồi sinh bằng chính tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Vào sân từ ghế dự bị, Minh Nguyệt đã gỡ hòa cho Việt Nam ở phút 86. Nhưng chính chị lại sút hỏng quả đá luân lưu thứ 2 cho Việt Nam sau khi hai đội đều thất bại trong việc ghi thêm bàn ở 30 phút hiệp phụ.



[VIDEO]: BÀN THẮNG TRỌNG TÀI KHÔNG CÔNG NHẬN

Và kết thúc loạt đá luân lưu kịch tính nhất trong “lịch sử”, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không thể chiến thắng người Thái khi họ được sự “hỗ trợ” đắc lực của trọng tài người Myanmar (không công nhận bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Liễu).

Trọng tài chính người Myanmar là bà Thein Thein Aye đã công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, trọng tài biên cho rằng, bóng chưa lăn qua hết vạch vôi cầu môn

Lan Phương