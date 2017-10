Cúp bóng đá Thăng Long – Hà Nội diễn ra ở ba miền

Giải bóng đá này dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 25.9 đến 2.10 tại 3 miền. Miền Bắc (tổ chức tại Hà Nội) sẽ là đội tuyển U.23 VN thi đấu cùng đội tuyển các nước Úc, Kuwait, Trung Quốc, Nhật Bản (hoặc Hàn Quốc); miền Nam (tổ chức tại TP.HCM) sẽ là đội tuyển quốc gia với các đội tuyển Venezuela, Iran, CHDCND Triều Tiên và hai tuyển trẻ của Brazil, Agentina. Miền Trung (tại Đà Nẵng) là cấp các CLB như CLB vô địch VN, vô địch Thái Lan, vô địch Singapore, Indonesia…

Kinh phí tổ chức giải do BTC lễ hội 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và LĐBĐ VN chi trả, có thể lên tới 80 - 100 tỉ đồng. Vì diễn ra cùng một thời điểm nên dự kiến đội tuyển VN sẽ do HLV Calisto dẫn dắt còn đội U.23 sẽ do trợ lý (Huỳnh Đức) dẫn dắt.

Hôm qua, LĐBĐ VN đã có công văn trình Tổng cục TDTT về việc cho phép HLV đội tuyển bóng đá nữ VN Trần Vân Phát về Trung Quốc nghỉ phép và ăn Tết Nguyên đán từ ngày 30.1 đến ngày 20.2. Khi ông Phát quay lại VN, lãnh đạo LĐ mới tiến hành thương thảo và ký tiếp hợp đồng trong thời hạn 1 năm. Mức lương của ông sẽ vẫn được giữ nguyên là 3.000 USD/tháng.

Lan Phương