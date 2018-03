Cúp futsal Việt Nam thi đấu theo mô hình 6 đội bóng rổ VBA

Sau chiến công của đội tuyển futsal Việt Nam tại World Cup Futsal 2016, phong trào bóng đá trong nhà đã không ngừng phát triển và có những chuyển biến rất tích cực. Từ những giải đấu lớn mang tầm quốc gia, các giải đấu chuyên nghiệp và bán chuyên đến các giải phong trào của sinh viên học sinh không ngừng diễn ra đầy sôi động, hấp dẫn. Để giúp cho futsal ngày càng lớn mạnh và tăng tính tương tác trong cộng đồng, giải futsal chuyên nghiệp theo mô hình thể thao – giải trí mang tên Cúp vô địch futsal Việt Nam 2018 (VFL) đã được thành lập với nhiều điểm mới lạ.

Điểm đặc biệt nhất của giải đấu này chính là việc 6 đội bóng tham gia VFL đều là những cái tên quen thuộc với giới hâm mộ thể thao cả nước. Sau 2 mùa giải thành công của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA, các “ông – bà bầu” của bóng rổ đã tiến sang sân chơi bóng đá trong nhà - futsal. Cúp vô địch futsal Việt Nam – VFL ra đời là thành quả của cam kết phát triển thể thao Việt Nam một cách lâu dài và bài bản từ những chủ sở hữu đội bóng này.

Sự ra đời của VFL – Cúp vô địch futsal Việt Nam mùa giải 2018 sẽ là tiền đề cho mục tiêu xây dựng một sân chơi futsal chuyên nghiệp trong những năm sắp tới. VFL đặt mục tiêu sẽ trở thành bệ phóng vững chắc cho việc xây dựng một đội tuyển futsal quốc gia hùng mạnh đủ khả năng tranh chấp chức vô địch World Cup futsal – Giải đấu futsal hấp dẫn nhất hành tinh.

Vận dụng mô hình thành công của giải bóng rổ VBA, Cúp futsal VFL sẽ có những điểm đổi mới cực kỳ nổi bật, đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của các cầu thủ ngoại binh tại một giải futsal Việt Nam.Đó sẽ là những cá nhân xuất sắc đến từ 3 cường quốc futsal: Nhật Bản, Uzbekistan và Tây Ban Nha. Với trình độ, kinh nghiệm và đẳng cấp hơn hẳn mặt bằng chung của futsal Việt Nam, các cầu thủ ngoại binh đóng vai trò là nhân tố giúp các cầu thủ futsal Việt Nam trao dồi kỹ năng, tư duy bóng đá tiên tiến và bản lĩnh thi đấu.

Với mục tiêu tạo cơ hội cho các cầu thủ futsal chuyên nghiệp tham gia cọ xát, nâng cao trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu, Cúp vô địch futsal Việt Nam 2018 hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho phong trào futsal trong cả nước, thu hút mạnh mẽ hơn sự chú ý của người hâm mộ. Bên cạnh đó là triển vọng phát hiện và sản sinh lứa cầu thủ tài năng cũng như nâng cao thành tích của đội tuyển quốc gia trên trường quốc tế.

Với chung một tầm nhìn phát triển thể thao Việt Nam,dù mới là mùa giải đầu tiên nhưng VFL đã quy tụ 6 đội bóng đến từ 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ với những cái tên vốn vô cùng quen thuộc với người hâm mộ thể thao:Thang Long Warriors Futsal Club, Hanoi Buffaloes Futsal Club, Danang Dragons Futsal Club, Saigon Heat Futsal Club, Hochiminh City Wings Futsal Club và Cantho Catfish Futsal Club.

Thành phần đội Hochiminh City Wings chủ yếu là các cầu thủ Thái Sơn Nam như Trần Văn Vũ, Phùng Trọng Luân, Nguyễn Đức Hòa, Vũ Xuân Du co HLV Nguyễn Bảo Quân dẫn dắt. Đội Sài Gòn Heat với nhiều cầu thủ Thái Sơn Bắc như Ngô Đình Thuần, Vũ Quốc hưng. Phan Thành Hải. Đội Hà Nội Buffaleos có thủ môn Nguyễn Văn Huy, Vũ Đức Tùng, Tôn Thất Phi đều là các tuyển thủ QG do HLV Luis Ordas nắm quyền. Đội Đà Nẵng Dragons có Hồ Văn Ý, Danh Phát, Nguyễn Xuân Minh..đội Cần Thơ Catfish có Châu Đoàn Phát, Huỳnh Mi Woen do HLV ngoại Hector Varquez dẫn dắt, đội Thanglong Warrios có Trần Nhật Trung, Nguyễn Quang Huy, Đăng Hưng..

Giải futsal VFL dự kiến sẽ diễn ra từ cuối tháng 3 theo thể thức đấu vòng tròn với 2 giai đoạn Vòng Bảng và Vòng Loại Trực Tiếp.Tổng cộng sẽ có 19 trận đấu diễn ra tại 3 khu vực Hà Nội – TP.HCM – Đà Nẵng.Buổi họp báo chính thức ra mắt Cúp vô địch futsal Việt Nam VFL 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21.3, tiếp theo đó sẽ là loạt thi đấu đầu tiên tại thủ đô Hà Nội.

Đăng Khoa