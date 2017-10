Cúp Quốc gia 2011: Các đội V-League sẽ thắng

Do đã đổ hàng đống tiền để mua về nhiều ngôi sao nên bầu Thụy của SG muốn nhận được kết quả khả quan trong trận đội nhà ra mắt. Trong khi đó, dù đang gặp nhiều khó khăn bởi sự đào thoát của Samson và sự ra đi của hàng loạt trụ cột khác, nhưng tinh thần của các cầu thủ ĐT luôn tốt. Dự đoán: ĐT thắng bằng thi sút 11m.

Trên sân Quy Nhơn, trận SQC Bình Định (BĐ) tiếp Vicem Hải Phòng (HP) cũng rất đáng xem. Đội bóng đất võ thường có truyền thống chơi tốt ở Cúp Quốc gia. Dự đoán: BĐ thắng 1-0. Tại Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa (KH) nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước Fico Tây Ninh. Dự đoán: KH thắng 2-0. Các trận còn lại, ĐT.LA sẽ vượt qua Kiên Giang, dự đoán: ĐT.LA thắng 3-0. HN ACB cũng nhỉnh hơn Than Quảng Ninh, dự đoán HN ACB thắng 1-0. Navibank Sài Gòn (NSG) sẽ thắng Huda Huế, dự đoán: NSG thắng 4-0. The Vissai Ninh Bình (NB) vượt trội hơn An Giang nên sẽ đi tiếp, dự đoán: NB thắng 3-1. Lam Sơn Thanh Hóa (TH) cũng không mất nhiều khó khăn để giải quyết CLB TP.HCM, dự đoán: TH thắng 3-0. Trận Quảng Nam (QN) và Cần Thơ khá cân bằng, nhưng chủ nhà QN có cửa thắng lớn hơn. Dự đoán: QN thắng 2-0.

Trong trận đấu sớm diễn ra vào chiều qua, đội chủ nhà Đồng Nai đã để thua HPHN 0-3.

Q.Huy