Cúp Quốc gia 2014: Trận chung kết trị giá 3 tỉ đồng

800 cảnh sát bảo vệ trận chung kết Theo ông Trần Mạnh Hùng - chủ tịch CLB HP, sân Lạch Tray đã quyết định giảm các mệnh giá vé trận chung kết Cúp quốc gia xuống chỉ còn 60.000 đồng, 40.000 đồng, 20.000 đồng. Nhưng sẽ tăng cường ở mức tối đa các lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho trận đấu. Ông Hùng nói: “Thông thường, mỗi trận đấu ở sân Lạch Tray sẽ bố trí khoảng 500,600 cảnh sát. Nhưng do tầm quan trọng của trận chung kết, công an TP.HP đã chỉ đạo quyết liệt công tác an ninh và nâng số lượng cảnh sát lên 800 người. Ngoài ra còn đội ngũ bảo vệ, vệ sỹ, công an phường cũng được huy động. UBND thành phố HP cũng chỉ đạo phải làm triệt để nạn đốt pháo sáng trên khán đài. Kiểm soát kỹ từ khâu soát vé đến việc cảnh sát mặc thường phục ngồi xen kẽ với cổ động viên để phát hiện và xử lý ngay khán giả quá khích". Cũng theo ông Hùng: “Dù kết quả thế nào thì nếu tôi vẫn làm chủ tịch CLB, tôi sẽ giữ lại HLV Dylan Kerr cho mùa sau. HLV người Anh này có nhiều điểm mạnh, và dĩ nhiên không thiếu điểm yếu. Nhưng nếu lực lượng được chuẩn bị tốt thì chắc chắn HLV Dylan sẽ làm tốt hơn ở mùa sau”.