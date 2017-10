Cựu cầu thủ Than Quảng Ninh tự tử

Tiền vệ cánh phải Nguyễn Văn Đông, 22 tuổi, từng khoác áo Than Quảng Ninh và Vicem Hải Phòng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử tối 3.12 tại nhà riêng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sau khi được lọc máu 3 lần tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngay trong đêm, tình trạng của Đông không khả quan hơn, anh được đưa về nhà lúc 11 giờ trưa 4.12.

Đông từng chơi cho Vicem Hải Phòng từ năm 2008 -2011. Mùa giải 2011-2012, anh ký hợp đồng với Than Quảng Ninh, thể hiện tốt vai trò tiền vệ cánh phải, giúp đội bóng này từ hạng nhất lên V-League. Sau khi hết hợp đồng với Than Quảng Ninh, Đông thành cầu thủ tự do, tham gia đá phủi tại nhiều nơi. 19 giờ 30 hôm qua, Nguyễn Văn Đông đã qua đời.

T.Hằng

