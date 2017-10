Cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Thanh: Mong manh như ngọn nến trước gió

Ông Nguyễn Ngọc Thanh thời còn trẻ - Ảnh chụp lại từ tư liệu Ông Nguyễn Ngọc Thanh thời còn trẻ - Ảnh chụp lại từ tư liệu “Chỉ mong Việt Nam có danh với thế giới” Trong 3 năm từ 1967 đến 1969, FIFA quyết định mở 3 khóa HLV do ông Kramer đứng lớp tại châu Á. Sau khi Trần Văn Thông (Hai Thông) và Từ Bá Nhẫn đi học tại Malaysia năm 1967 nhưng không được cấp bằng, một năm sau ông Nguyễn Ngọc Thanh quyết định khăn gói qua Nhật Bản học huấn luyện để về truyền cho người Việt. “Khi đó con út nhà tôi mới có 3-4 tháng. Mà bóng đá tài tử hồi đó làm gì có tiền như bây giờ đâu, trong khi ngân hàng Việt Nam Thương Tín cũng không ủng hộ. Vậy nhưng không suy nghĩ nhiều, ổng xin nghỉ không lương và qua Nhật học 3 tháng bên đó”, bà Bích Vân nhớ lại. Khi đó do một số lý do ông Thanh qua Nhật Bản trễ. Ông vào lớp khi mọi người đã học được một tuần. Ấy thế nhưng rất nhanh, phần nhờ vốn ngoại ngữ tốt và cả… sự tiếp tế của người bạn Nhật Bản, ông Thanh đã theo kịp mọi người và hoàn tất xuất sắc khóa học HLV để trở thành HLV đầu tiên của Việt Nam có chứng chỉ do FIFA cấp. Tấm bằng HLV FIFA đầu tiên của Việt Nam ghi tên Nguyễn Ngọc Thanh - Ảnh chụp lại từ tư liệu Tấm bằng HLV FIFA đầu tiên của Việt Nam ghi tên Nguyễn Ngọc Thanh - Ảnh chụp lại từ tư liệu Bà Vân cho biết: “Khi còn khỏe ổng chỉ có một tâm niệm là nâng cao thể thao Việt Nam lên nhưng không được. Tiếc nuối lớn nhất của ổng chỉ có vậy thôi. Năm 1969, ổng đi qua Nhật Bản học HLV với ông Kramer cũng là bởi ước nguyện đó. Ổng muốn gặp người ta, học làm HLV để bóng đá Việt Nam có danh với thế giới. Chứ hồi đó ổng kể đi qua đó bạn học hỏi đến từ đâu ổng nói Việt Nam không ai biết hết, ổng phải kể là kế Campuchia thì người ta mới à ra. Ổng tức lắm, nên quyết lao vào học để về truyền bá kiến thức huấn luyện khi về nước”. Chỉ tiếc, bởi những biến đổi thời cuộc mà tài năng của ông Thanh đã không phát huy được, kể cả lúc làm trợ lý đặc biệt cho HLV Weigang. Về sau này, điều đó trở thành tâm bệnh với những lần thở dài mà như lời kể lại của anh Nguyễn Thanh Danh là những cái lắc đầu “bọn nó đá không thật” mỗi kỳ SEA Games hay AFF Cup.