Đá bù vòng 4 V-League 2013: Cơ hội cho SHB.Đà Nẵng

Điều chỉnh vòng 11 V-League 2013 Do trận đấu bù vòng 4 giữa SHB.Đà Nẵng - ĐTLA nên ban tổ chức giải đã dời các trận có 2 CLB này tranh tài ở vòng 11 trễ hơn 1 ngày so với lịch thi đấu cũ. Theo đó, trận Hà Nội T&T - ĐTLA trên sân Hàng Đẫy và SHB.Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An tại sân Chi Lăng sẽ diễn ra chiều 27.5, thay vì ngày 25 và 26.5 như lịch ban đầu. Đây cũng là cách để 2 đội SHB.Đà Nẵng và ĐTLA có thời gian dưỡng sức và di chuyển nhằm không bị ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. Sau trận đá bù với SHB.Đà Nẵng, sáng 24.5, thầy trò HLV Marcelo sẽ gấp rút bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc so kè với Hà Nội T&T. Chuẩn bị cho trận đấu bù với SHB.Đà Nẵng, sáng 22.5 ĐTLA đã đáp chuyến bay ra Đà Nẵng và buổi chiều cùng ngày đã có buổi tập làm quên với sân Chi Lăng. Lĩnh Nam