Đà Nẵng đề nghị dừng giải V-League

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng: Không thể dừng giải!

Trả lời Báo Thanh Niên về việc CLB SHB Đà Nẵng xin dừng giải, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói: “VPF tiếp thu công văn góp ý của SHB Đà Nẵng với đại diện là ông Bùi Xuân Hòa cũng là thành viên HĐQT VPF. Song việc dừng giải là không thể xảy ra và cũng chưa từng có tiền lệ. Không phải vì 1 CLB mà làm ảnh hưởng đến 13 CLB còn lại. Cùng với VFF, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục cái chưa tốt”. Ông Thắng cho biết thêm: “Theo cơ chế làm việc, Ban TT do VFF quản lý. Việc phân công TT do VFF phối hợp với Ban TT chịu trách nhiệm. VFF không có quyền can thiệp sâu mà chỉ góp ý, nhắc nhở Ban TT nên phân công TT cho phù hợp. Ngày 14.3 là tròn 3 tháng VPF ra đời. Tuy làm được nhiều việc nhưng chúng tôi thừa nhận còn nhiều việc chưa tròn trịa. Ví dụ như giải quyết tranh chấp bản quyền truyền hình chưa đạt kết quả cuối cùng để đem lại lợi ích cao nhất cho các CLB. Hoặc như chuyện không hay liên quan đến TT. Sau một loạt những sự việc xảy ra, VPF đã đề nghị Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn vào ngày 15.3 làm việc với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và các ban chức năng để chấn chỉnh những thiếu sót.

Nhật Duy