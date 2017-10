Đà Nẵng giành suất cuối

Sau khi phải tạm hoãn do ảnh hưởng của cơn bão số 8, chiều qua diễn ra trận “chung kết” của bảng B để xác định suất cuối cùng tham dự vòng chung kết (VCK).



Các cầu thủ Đà Nẵng trong niềm vui giành được suất vào vòng chung kết - Ảnh: Đông Nghi

Mới giành được 5 điểm, SHB Đà Nẵng buộc phải thắng trong khi Đắk Lắk (7 điểm) chỉ cần hòa là đủ. Đội chủ nhà nhập cuộc khá tốt và sớm có bàn thắng dẫn 1-0 do công của Quang Dựng ngay ở phút 17. Thế nhưng, chỉ 4 phút sau, hàng thủ SHB Đà Nẵng lại mất tập trung, để Hồng Chương đánh đầu gỡ hòa cho Đắk Lắk.

Không còn gì để mất, các học trò của HLV Phan Công Thìn dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương, nhưng các phương án tấn công đơn điệu của họ không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự và sự xuất sắc của thủ môn Sỹ Khang bên phía Đắk Lắk. Mãi đến phút 84, từ quả phạt góc bên cánh trái của Quách Tân, trung vệ Hữu Tuấn lên tham gia tấn công đã có cú đánh đầu căng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này đồng nghĩa với việc U.21 SHB Đà Nẵng sẽ cùng Viettel, Hà Nội T&T, TP.HCM, Cao su Đồng Tháp, Vĩnh Long, đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hải Phòng góp mặt tại VCK diễn ra ở Hải Phòng từ 26.9 đến 6.10.

Thông qua vòng bảng, BTC cũng đã chọn lựa 4 giám sát và 10 trọng tài làm nhiệm vụ tại VCK: Giám sát trận đấu: Vũ Ngọc Tuấn (Bắc Ninh), Thái Bình Thuận (Bình Định). Giám sát trọng tài: Bùi Như Đức (TP.HCM), Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh). Trọng tài: Ngô Duy Lân (Long An), Nguyễn Viết Duẩn (Hải Dương), Trần Đình Thịnh (Đồng Nai), Tạ Quang Tú (Hải Phòng), Trần Văn Lập (Đà Nẵng). Trợ lý trọng tài: Nguyễn Chí Trường (Cà Mau), Lê Xuân Vũ (Huế), Hoàng Duy Tuất (Bắc Giang), Trần Đăng Khoa (Bình Dương), Nguyễn Lâm Minh Đăng (Trà Vinh).

Sẽ trao giải fair play từng trận

Cũng như VCK U.21 và giải quốc tế năm rồi, từ ý tưởng của Báo Pháp Luật TP.HCM và được sự đồng ý của VFF, BTC giải U.21 tiếp tục tổ chức trao giải thưởng fair play từng trận ở giải quốc gia (mỗi giải 1 triệu đồng) và giải quốc tế (mỗi giải 100 USD). BTC giải sẽ mời các giám sát và phóng viên thể thao có mặt tại 2 giải đấu tham gia bình chọn cầu thủ xuất sắc từng trận và giải fair play từng trận; giải thưởng sẽ được trao ngay tại sân. Như vậy, mỗi trận đấu sẽ có 3 giải thưởng gồm: giải cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên (do Ngân hàng OCB tài trợ), giải cầu thủ xuất sắc nhất trận (do Công ty tư vấn DP tài trợ) và giải fair play (do Công ty Vwin Today tài trợ).

Án kỷ luật nặng cho U.21 Bình Định Tổng thư ký VFF kiêm Phó trưởng BTC giải U.21 Ngô Lê Bằng vừa ký quyết định kỷ luật nặng với HLV và cầu thủ đội U.21 Bình Định do đã có hành vi phi thể thao và phản ứng với trọng tài trong trận Bình Định gặp Hoàng Anh Gia Lai tại bảng B vòng loại giải U.21 năm 2013. Theo đó, HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bị cảnh cáo, 3 cầu thủ Bùi Hoàng Mỹ (đội trưởng), Võ Doãn Thục Kha và Nguyễn Minh Trí bị cấm thi đấu đến hết giải U.21. Mỗi cầu thủ nộp phạt 2 triệu đồng, riêng Minh Trí 3 triệu đồng do có hành vi đánh cùi chỏ vào người trợ lý trọng tài. T.K

Đông Nghi - T.K