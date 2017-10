 Đà Nẵng lấy lại ngôi đầu

Một ngày sau khi để người anh em Hà Nội T&T vượt qua mặt, đội SHB Đà Nẵng kịp lấy lại ngôi đầu với chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Becamex Bình Dương ở vòng 22 V-League.

Đây là trận thắng khá vất vả của SHB Đà Nẵng (ĐN), không như 2 trận thắng vang dội Sông Lam Nghệ An (SLNA) 4-0 và Hà Nội FC 2-0 trước đó. Một phần vì Becamex Bình Dương (BD) chủ động chơi phòng ngự rất kín kẽ và tạo thế trận tương đối chặt chẽ khiến ĐN dù nắm quyền kiểm soát bóng vẫn không sao áp đảo được. Ngược lại, chính BD có vài cơ hội gây sóng gió như cú đánh đầu bật xà ngang của Philani hay những pha xuyên phá của Samson. Khi mà BD tưởng như sẽ có được 1 điểm nhờ sự thực dụng của mình thì sự kiên trì gây sức ép của ĐN bất ngờ được đền đáp xứng đáng sau pha đánh đầu ghi bàn duy nhất của Nicolas ở phút 86. Chiến thắng tối thiểu này khiến Sân vận động Chi Lăng như nổ tung và ĐN tiếp tục dẫn đầu, hơn Hà Nội T&T 2 điểm và Sài Gòn Xuân Thành 6 điểm, rộng cửa tiến sát đến ngôi vô địch.



Nỗi buồn của Khatoco Khánh Hòa khi đang đối mặt nguy cơ xuống hạng - Ảnh: Khả Hòa

Trái ngược với ĐN, cửa trụ hạng của Khatoco Khánh Hòa (KH) và Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) ngày càng gian nan. Sau khi Đồng Tháp ngã ngựa nặng nề hôm trước, tưởng như KH và KG sẽ cố gắng có điểm để nhích lên một chút vào ngưỡng an toàn. Thế nhưng, đội chủ sân Rạch Giá lại quá non bản lĩnh để thua nặng trước SLNA 0-3. Hector và Văn Bình ghi trong hiệp đầu trước khi Dickson ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ. Tương tự, KH đá trên sân Thống Nhất đã chơi hay trong nhiều thời điểm nhưng dứt điểm lại quá kém nên cuối cùng do nôn nóng dâng cao và không kèm người đã trắng tay trước Navibank Sài Gòn giăng bẫy một cách thảnh thơi. Bàn thắng duy nhất (1-0) của đội bóng TP.HCM do Tài Em ghi phút 84. Trận còn lại, Hà Nội FC thắng Thanh Hóa 3-1 với cú đúp của Timothy (trong đó có sai sót của thủ môn Tô Vĩnh Lợi) và bàn ấn định tỷ số phút 90+1 của Công Vinh.

Xếp hạng sau 22 lượt: 1/SHB Đà Nẵng: 44 điểm, 2/Hà Nội T&T: 42 điểm, 3/Sài Gòn Xuân Thành: 38 điểm, 4/SLNA: 34 điểm, 5/Vissai Ninh Bình: 33 điểm, 6/Hoàng Anh Gia Lai: 30 điểm, 7/ Navibank Sài Gòn: 30 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 29 điểm, 9/Hà Nội FC: 29 điểm, 10/Thanh Hóa: 29 điểm, 11/ Cao su ĐồngTháp: 24 điểm, 12/Kiên Long Bank Kiên Giang: 23 điểm, 13/Khatoco Khánh Hòa: 22 điểm, 14/Vicem Hải Phòng: 11 điểm.

