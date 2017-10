Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách với SLNA

Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ đang dẫn đầu bảng Sông Lam Nghệ An, kéo khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm, tạo nên cuộc đua hấp dẫn.

Chơi trên sân nhà và được sự cổ vũ mạnh mẽ của gần 2 vạn khán giả, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã cho thấy sức mạnh công phá khi SLNA lại đá thấp và có phần lúng túng về tâm lý suốt trận. Ưu thế đó đã được các cầu thủ sông Hàn cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm của cựu tuyển thủ QG Minh Phương, với cú sút rất căng bay sát góc lưới. Sau bàn thua, SLNA vùng lên với ít nhất 3 tình huống Fagan, Trọng Hoàng, Ansar đối mặt với thủ môn Thanh Bình nhưng lại vụng về đánh mất bàn thắng. Không tận dụng được cơ hội, đội bóng xứ Nghệ đã trả giá với bàn thua thứ 2 cuối hiệp 1 khi Gaston Merlo chuyển rất khéo cho Delembe thoát khỏi bẫy việt vị nâng lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó chính Merlo lại ghi tên mình với bàn thắng nâng lên 3-0 ở hiệp 2 để tiếp tục dẫn đầu giải vua phá lưới với 16 bàn. Cuối trận, Hồng Việt ghi bàn danh dự cho SLNA. Thua trận này, SLNA sẽ gặp nhiều khó khăn vì trận tới họ đối mặt với đội bóng kình địch Thanh Hóa, còn ĐN đã rút ngắn đáng kể điểm số chỉ còn thua 4 điểm, vẫn còn hy vọng tranh chấp ngôi vô địch hoặc giúp Hà Nội T&T bảo vệ ngôi vô địch.

Tuy nhiên chiến thắng ấn tượng nhất chiều qua thuộc về Thanh Hóa (TH) của HLV Lê Thụy Hải khi đè bẹp Becamex Bình Dương (BD) đến 4-1. Tiền đạo Papa Omar đã có cú hat-trick+1 bằng những pha ghi bàn điệu nghệ để vươn lên 14 bàn, bám sát Merlo và Samson. Đây là trận mà hàng thủ BD chơi rất kém khi Lê Viết Mẫn không hoàn thành nhiệm vụ thay thế vị trí của Quang Thanh vắng mặt do thẻ phạt nên liên tục mắc lỗi và còn bị thẻ đỏ. Bên cạnh đó, Chí Công thi đấu cũng không an toàn và thủ môn Đặng Đình Đức ra vào lụp chụp nên khi bị TH tấn công trực diện luôn lộ ra sơ hở. Bàn gỡ của Minh Chuyên không giúp ích gì được cho BD khi lối chơi thiếu kết dính.

Một chiến thắng khác đã tạo đà cho sự vươn lên chính là Hoàng Anh Gia Lai khi hạ gục Vicem Hải Phòng 4-2. Trung vệ Benjamin chính là người mở đầu cho chiến thắng hoành tráng của đội bóng phố núi. Evaldo ghi 2 bàn và bàn còn lại do Vũ Anh Tuấn thực hiện. 2 bàn gỡ của Hải Phòng do Từ Hữu Phước và Đồng Đức Thắng ghi dù là những nỗ lực đáng khen nhưng không cứu được thầy trò HLV Vương Tiến Dũng sụp đổ. Tương tự Cao su Đồng Tháp (ĐT) đã quật ngã Hà Nội ACB đến 3-0 do Samson (2 bàn) và Văn Nghĩa ghi.

May mắn nhất có lẽ là Hòa Phát khi giành chiến thắng ở phút 90+3 trước Vissai Ninh Bình. Đội bóng thủ đô dường như cầm chắc chiến thắng trong 90 phút khi Olushola ghi bàn từ rất sớm. Nhưng đến phút 90+1, Adevade bất ngờ gỡ hòa cho đội khách. Chỉ nhờ pha lập công của Henry ở phút bù giờ thứ 3 mà HLV Nguyễn Thành Vinh đã nở nụ cười hạnh phúc khi tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, khó khăn vẫn chưa buông tha Khatoco Khánh Hòa (KH) khi đội chủ sân Nha Trang đã phải chia điểm với Navibank Sài Gòn (NSG). Dù Ansar ghi bàn dẫn trước nhưng đội bóng TP.HCM đã có bàn gỡ hòa của Joseph để đẩy KH tiếp tục chìm dưới đáy chung với ĐTLA.

Xếp hạng: 1/ SLNA: 39 điểm, 2/ Đà Nẵng: 35 điểm, 3/ Hà Nội T&T: 34 điểm, 4/ Thanh Hóa: 32 điểm, 5/ Đồng Tháp: 30 điểm, 6/ Bình Dương: 28 điểm, 7/ Navibank Sài Gòn: 27 điểm, 8/ HAGL: 27 điểm, 9/ Hòa Phát: 24 điểm, 10/ Ninh Bình: 23 điểm, 11/ Hải Phòng: 23 điểm, 12/ Hà Nội ACB: 22 điểm, 13/ Khánh Hòa: 20 điểm, 14/ ĐTLA: 18 điểm

Q.H - L.Trí - D.Thu - V.M -P.Quang - T.K