Đà Nẵng vô địch lượt đi

Với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, SHB Đà Nẵng (ĐN) tiếp tục gặp khó khăn trong trận tiếp đội chót bảng Megastar Nam Định (NĐ) trên sân nhà. Điều này thấy rõ trong hiệp 1 khi ĐN dù cầm bóng nhiều hơn và vượt lên dẫn trước sau cú sút bồi của tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn, nhưng 15 phút cuối hiệp đấu này, chính NĐ lại chơi tốt hơn khi Lương Phúc và Philip Oronko lần lượt gỡ hòa và đảo ngược thế trận, giúp đội khách dẫn lại 2-1.

Nhiều khán giả trên sân Chi Lăng cho rằng một vài vị trí ĐN chơi thiếu tích cực và rất sơ hở trong phòng thủ nên đã phản ứng thầy trò Lê Huỳnh Đức và bỏ về. Tuy nhiên vào hiệp 2, ĐN đã kịp điều chỉnh lại, chơi lấn lướt và chỉ trong vài phút (phút 60 và 64), Nguyễn Rogerio cùng Đoàn Hùng Sơn đã liên tiếp ghi bàn ấn định tỷ số 3 -2. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn chính thức vô địch lượt đi, đồng thời vẫn giữ được khoảng cách cần thiết với các đội xếp sau.

Pháo sáng trên sân Bình Dương

Lần thứ hai liên tiếp trong 2 mùa bóng, pháo sáng lại xuất hiện trên sân Bình Dương (BD) cũng ngay trong trận chủ nhà gặp Xi măng Hải Phòng (XMHP) và cũng do cổ động viên quá khích của XMHP ở phía Nam tạo ra. Nhân tình huống lộn xộn trước cầu môn BD dẫn tới việc 2 cầu thủ Trương Văn Hải (BD) và Lazaro (XMHP) đều bị thẻ đỏ do đánh nguội, một số cổ động viên XMHP đã đốt pháo sáng ở góc phải khán đài A. Lực lượng công an sau đó đã kịp thời dập tắt, nhưng qua việc này cho thấy khâu kiểm soát an ninh, kiểm tra vật lạ mang vào khán đài của BTC sân vẫn chưa nghiêm.

Đây là trận đấu mà đôi bên đều chơi tấn công và chỉ trong 24 phút đã có đến 4 bàn thắng. Đầu tiên Anh Đức mở tỷ số ngay phút thứ 8, sau đó Vũ Phong sút và Anh Đức khẽ chạm chân ở phút 17 nâng tỷ số lên 2-0 cho BD. Chỉ 4 phút sau, do trung vệ Chí Công để bóng chạm tay trong vòng cấm, đội trưởng Leandro sút phạt đền gỡ 1-2 cho XMHP. Nhưng chưa đầy 3 phút sau, Huỳnh Kesley đã nâng tỷ số lên 3-1 từ tình huống gây tranh cãi khi XMHP cho rằng cầu thủ này rơi vào thế việt vị. Thế trận từ đó đến cuối luôn dồn dập gay cấn, nhưng không có bàn thắng nào ghi thêm, còn va chạm và thẻ phạt thì lại khá nhiều như 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Vũ Bảo Linh đã rút ra.

ĐTLA, HAGL đều gặp khó

Dù đá trên sân nhà, nhưng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) lại không chứng tỏ được ưu thế trước đội đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng là Navibank Sài Gòn (NSG). Trái lại họ bị dẫn trước ở đầu hiệp 2 do Hà Hoàng Đảm ghi bàn. Sau đó nhờ sai lầm của hàng thủ NSG và thủ môn Đậu Ngọc Tân, tiền vệ Danny Davis đã gỡ hòa 1-1. Trận hòa này một lần nữa cho thấy HLV Mai Đức Chung rất mát tay khi 2 trận cầm quân đều giúp NSG có điểm, còn ĐTLA vẫn chựng lại và có nguy cơ đối mặt với suất play-off vì Hòa Phát đã vượt lên.

Trong khi đó, một đại gia khác là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng tiếp tục sẩy chân tại sân Hàng Đẫy, nơi mà năm rồi chính họ từng quật ngã Hà Nội T&T 2-1. Lần này dù vẫn chơi gắn kết, nhưng HAGL lại thiếu duyên ghi bàn khi các chân sút của họ quá vụng về trước các cơ hội. Ngược lại, sự thay người hợp lý của HLV Phan Thanh Hùng khi đưa tiền đạo dự bị Gonzalo vào sân đã tạo được bàn thắng duy nhất giúp đội bóng thủ đô tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi vô địch năm nay. Các trận khác: SLNA hòa Vissai Nình Bình 0-0, Lam Sơn Thanh Hóa hòa Cao su Đồng Tháp 0-0.

Xếp hạng sau 13 lượt: 1/ SHB Đà Nẵng: 27 điểm (22/19), 2/ Hà Nội T&T: 25 điểm (18/11), 3/ Bình Dương: 25 điểm (27/12), 4/ Cao su Đồng Tháp: 21 điểm (23/17), 5/ Vissai Ninh Bình: 21 điểm (21/18), 6/ Khatoco Khánh Hòa: 20 điểm (17/26), ), 7/ Xi măng Hải Phòng: 20 điểm (18/16), 8/ SLNA: 19 điểm (17/11), 9/ Thanh Hóa: 16 điểm (15/20), 10/ Hòa Phát: 14 điểm (16/20), 11/ HAGL: 14 điểm (15/15), 12/ ĐTLA: 12 điểm (10/14), 13/ Navibank Sài Gòn: 10 điểm (13/21), 14/ Nam Định: 8 điểm (11/25).

Khatoco Khánh Hòa tự thua Buổi sáng trước trận đấu với Hòa Phát, Chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa (KH) Lê Tiến Anh đã than thở đội bóng của ông đang gặp vấn đề về tâm lý. Sau khi một vài cầu thủ ngoại có biểu hiện chơi không tốt trong trận gặp Navibank Sài Gòn (NSG), đến lượt một vài trụ cột nội sắp hết hợp đồng đã gặp lãnh đạo đội đặt vấn đề đi - ở với cái giá quá cao... Chính vì thế bước vào trận đấu, một vài vị trí như bỗng chơi dưới sức và đã tỏ ra không nỗ lực trong thi đấu. Thêm vào đó, việc thiếu vắng Tấn Tài khiến cho tuyến giữa KH yếu hẳn. Mọi trông chờ đều dựa vào đội trưởng Quang Hải nhưng tiền đạo này lại có một ngày thi đấu quá vô duyên. Ngoài 4 cơ hội rõ rệt không chuyển thành bàn thắng, Quang Hải còn sút hỏng quả phạt đền khi KH đang bị dẫn 1-2, khiến cho lối đá vốn đã thiếu gắn kết lại thêm rệu rã. Nhờ KH đang trong tình trạng bất ổn như vậy nên Hòa Phát đã giành chiến thắng 3-1. Đầu tiên Eduardo sút thắng phạt đền, sau khi Agostinho gỡ hòa 1-1 cho KH thì Thành Trung đã nâng tỷ số lên 2-1. Cuối trận, Timothy ghi bàn thứ 3 cho Hòa Phát. Q.T - N.Quang

Q.H - L.P - N.Minh - V.M - M.Ngọc - C.Thiện