Đã thấy bóng dáng các đội lọt vào vòng chung kết U.21

Bảng A: Sông Lam Nghệ An sắp nói lời từ biệt

Bóng đá trẻ xứ Nghệ từ lâu được xem là cái nôi đào tạo trẻ hiệu quả nhất cả nước. Nhiều cái tên đã thành danh và đóng góp tốt cho bóng đá Việt Nam đáng kể như Huy Hoàng, Văn Quyến, Công Vinh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Khắc Ngọc.. Trong năm nay lò đào tạo chất lượng này đã vô địch U.11, U.13 và U.15, còn nói riêng với giải U.21 thì Sông Lam Nghệ An cũng giàu thành tích bậc nhất với 5 lần vô địch hơn cả Hà Nội.

Vậy mà truyền thống hào hùng cùng với cái nôi làm trẻ tốt vẫn không thể giúp cho Sông Lam Nghệ An bật lên ở vòng loại giải U.21. Ngay 2 trận đầu, đội bóng xứ Nghệ đã thua đội ‘đàn em” Công an nhân dân 0-1 và thua cả Phố Hiến đậm đến 0-5. Tưởng chứng thời gian nghi dài gần 3 tháng sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ lấy lại tinh thần và động lực thì trên sân trung tâm TDTT Viettel chiều nay chỉ mới 12 phút, Sông Lam đã bị Viettel dẫn đến 3-0 và cuối cùng thua chung cuộc 1-3.

Trần Danh Trung ghi 2 bàn cho Viettel Ngọc Hạnh

Điều gi đã xảy ra với đội bóng xứ Nghệ? Lực lượng chắc chắn không hề quá chênh lệch, trình độ kỹ thuật cũng không thua kém, nếu không muốn nói nhiều cầu thủ còn xử lý tinh tế hơn đối phương. Nhưng vấn đề chính là thể lực yếu và HLV xây dựng lối đá chưa phù hợp. Sự nôn nóng khi muốn thắng đối thủ sớm khiến Sông Lam Nghệ An nhập cuộc với nhiều áp lực, không thật bình tĩnh, tràn lên từ bỏ lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Chỉ cần có vậy Viettel đã trừng phạt bằng những bàn thắng nhanh như chớp do chân sút từng được gọi vào đội U.23 Trần Danh Trung ghi 2 bàn và Trần Văn Trung ghi bàn còn lại. Dù Thái Bảo Trung gỡ lại 1-3 ở phút 32 nhưng 60 phút còn lại, Sông Lam Nghê An không thể làm được gì trước khuôn thành xây chắc của Viettel

U 21 Sông Lam Nghệ An (trái) không bật lên được VFF

Kết quả này khiến thầy trò HLV Nguyễn Đình Dũng và cố vấn Đinh Văn Dũng gần như sẽ nói lời từ biệt với vòng chung kết U.21 khi đá 3 trận thua cả 3. Chỉ có phép mầu nếu thắng hết 2 trận còn lại đậm thì le lói chút hy vọng ở suất vớt giành cho đội hạng 3 trong bảng, nhưng khả năng này cũng vô cùng khó. Bởi ở bảng A, Phố Hiến của HLV Hứa Hiền Vinh dù thua ĐKVĐ Hà Nội 0-1 ở phút bù giờ 90+2 do cựu tuyển thủ U.19 và U.20 Đặng Văn Tới ghi sẽ tự quyết để giành suất thứ 3 với điểm số cao nếu thắng 2 trận còn lại gặp 2 đối thủ nhẹ là Nam Định và Công an Nhân dân (2 đội này hoà 1-1 chiều nay). Tuy nhiên mọi chuyện cũng không dễ dàng cho Phố Hiến vì Công an Nhân dân hiện cũng 4 điểm và cũng hy vọng giành suất thứ 3 trong bảng.

U 21 Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết

Ở bảng này, Hà Nội của HLV Dương Hồng Sơn với 9 điểm và Viettel của bộ ba HLV kỳ cựu Phan Bá Hùng, Hoa Mạnh Hưng và Trần Xuân Lý với 7 điểm tạm xếp nhất nhì với bản lĩnh và lối chơi ổn định cũng gần như đã đặt chân lọt vào vòng chung kết.

Bảng B: Kỳ lạ 3 quả 11m hỏng trong 1 trận

Với bóng đá thế giới việc 1 trận các cầu thủ sút hỏng đến 3 quả 11m là bình thường, thậm chí như Martin Palermo của Argentina từng sút hỏng cả 3 quả trong 1 trận. Nhưng với bóng đá Việt Nam, có đến 3 quả 11m trong 1 trận sút hỏng là chuyện xưa nay hiếm. Vậy mà trận Đăk Lăk thắng SHB Đà Nẵng 1-0 vừa kết thúc tại Kon Tum đã có sự cố hỏng cả 3 quả như vậy. Nếu Đăk Lăk chỉ có Lương Thanh Ngọc Lâm (11) sút hỏng thì SHB Đà Nẵng có đến 2 người sút hỏng là cựu tuyển thủ U.19 Phạm Trọng Hóa (9) và Phạm Bá Thảo (3). Đáng trách là khi trận đấu còn 30 giây Đà Nẵng hưởng quả 11m nhưng áp lực quá lớn khiến chân sút sông Hàn mất bình tĩnh sút không khó cho thủ môn Văn Đức Vũ của Đăk Lăk phán đoán cứu thua. Trước đó người ghi bàn duy nhất cho Đăk Lăk chính là trung vệ Phạm Gia Hưng (26).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với nhiều cầu thủ vừa thăng hạng V-league Minh Trần

Ở bảng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra quá mạnh khi dội mưa gôn vào lưới Bình Định trên sân Kon Tum. HLV Phạm Minh Đức đã đưa ra đội hình gồm nhiều cầu thủ sẽ chơi V-League sang năm để ghi đến 9 bàn. Trong đó tiền đạo Trần Đức Nam (5) ghi 3 bàn, Nguyễn Văn Đạt (12) ghi 2 bàn, 4 bàn còn lại do Nguyễn Văn Vỹ (28), Nguyễn Văn Minh (22), Hoàng Thế Tài (15) và Trần Văn Công (37) ghi . Trận còn lại Phù Đổng Bến Tre và Sanna Khánh Hòa cũng kềm chân nhau 1-1 trong một trận căng thẳng với 1 thẻ đỏ cho Nguyễn Đoàn Trung Nhân (12) của Phù Đổng Bến Tre và 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Kết quả này khiến cả 2 cùng có 4 điểm nên đều gặp khó. Cả 2 đội buộc phải thắng hết 2 trận còn lại mới hy vọng vào vỏng chung kết

Trận hòa giữa Sanna Khánh Hòa và Phù Đổng Bến Tre Anh Tiến

Bảng này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 điêm, Đăk Lăk 6 điểm, Phù Đổng Bến Tre và Sanna Khánh Hòa 4 điểm, SHB Đà Nẵng 3 điểm và Bình Định 0 điểm. 2 trận chiều 29.9 trên sân Kon Tum giữa Phù Đổng Bến Tre và SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đăk Lăk sẽ vô cùng nóng bỏng quyết định 2 chiếc vé vào vòng chung kết.

Bảng C: Đồng Tháp sống lại hy vọng

Đồng Tháp cũng là lò đào tạo trẻ nổi tiếng của miền Tây, mới năm rồi còn vô địch U.19 quốc gia nhưng lại khởi đầu vòng loại U.21 trầy trật với 2 trận hòa trước Vĩnh Long và Đồng Nai. Tưởng chừng như sẽ có trận hòa thứ ba cho Đồng Tháp khi thế trận gặp Long An chiều nay giằng co từ đầu đến cuối với 6 thẻ vàng , trong đó có 5 cho Long An. Bất ngờ đến phút 90+2 Phạm Xuân Tiến (6) phạm lỗi bị thẻ đỏ khiến đội hình của Long An bị rối ren. Tận dụng thời cơ không thể tốt hơn này, Trần Hữu Nghĩa (19) đã ghi bàn thắng duy nhất cho Đồng Tháp ở phút 90+3 để thắng sát nút 1-0 sống lại hy vọng vào vòng chung kết.

Trận Đồng Tháp thắng Long An ở phút bù giờ Khả Hòa

Trong khi đó 2 đội Đồng Nai và Vĩnh Long tự làm khó mình khi cầm chân nhau 2-2. Lưu Tự Nhân ghi cả 2 bàn cho Vĩnh Long còn Võ Huỳnh Minh Nhật và Bảo Phương ghi cho Đồng Nai. Ở bảng này, TP.HCM dưới sự dẫn dắt của 2 cựu tuyển thủ VN Nguyễn Hồng Phẩm và Hà Vương Ngầu Nại đã thắng đậm Bến Tre 5-0 trên sân Thành Long. Ngọc Hậu (16) ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Thanh Tùng (7), Văn Mạnh (9) và Tiêu Exal (12) ghi

TP.HCM (áo đỏ) thắng đậm Bến Tre Khả Hòa

Như vậy ở bảng này, TP.HCM đang dẫn đầu sau 3 lượt với 9 điểm, Đồng tháp xếp nhì với 5 điểm, 2 đội Long An và Đồng Nai cùng có 3 điểm tạm xếp thứ ba và tư, Vĩnh Long 2 điểm xếp thứ 5 và Bến Tre 1 điểm hạng 6. Lượt tới vào chiều chủ nhật 29.9 sẽ là trận đấu rất hay giữa TP.HCM và Đồng Tháp quyết định chiếc vé lọt vào vòng chung kết.