Đã tiếp nhận hơn 400 công văn đăng ký mua vé xem trận Việt Nam - Asenal

Ngày 3.7 sẽ công bố mẫu vé 1. Vé có cấu tạo 3 phần (Ban tổ chức dự kiến sẽ công bố mẫu vé trên Website vff.org.vn từ ngày 3.7. 2. Giấy mời: Giấy in vé bóng đá là giấy bóng nước, có hình sao, giấy có 2 sợi phát quang dưới đen UV màu xanh và đỏ. 3. In bảo vệ: Vé được in bảo vệ không màu, phát quang: Logo VFF và dải hoa văn có dòng chữ microtext “LĐBĐVN” chạy dọc chiều dài vé giáp ranh giữa bên giao khách và kiểm soát vé. 4. Tem bảo an: 2 tem: Tem Hologram Ø10mm có in dòng chữ “Liên đoàn bóng đá Viêt Nam” không màu phát quang dưới ánh sáng UV. Tem bảo an bóc vỡ chống giả có dải nhũ bảy màu có in phát quang không màu hình lôgô VFF, có chữ microtext. Theo BTC, khán giả, người hâm mộ nên mua vé tại điểm bán vé chính thức của VFF. BTC, lực lượng an ninh và bảo vệ soát vé sẽ kiểm tra vé đối với khán giả, người hâm mộ vào sân xem buổi tập mở của đội Arsenal ngày 16.7 và trận đấu giữa Việt Nam và CLB Arsenal ngày 17.7.