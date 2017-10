Đã xác định đội hình chính tuyển VN

Dù Anh Tuấn vẫn còn bộc lộ vài điểm yếu như kinh nghiệm thi đấu cũng như khả năng chọn vị trí, nhưng HLV Goetz lại đánh giá anh chơi ổn định hơn so với 2 trung vệ còn lại. Ở hai biên, BHL vẫn đặt niềm tin cho 2 tuyển thủ nhiều kinh nghiệm và đầy bản lĩnh là Quang Thanh và Việt Cường cùng với Tấn Trường trong khung thành.



HLV Goetz sẽ dành vị trí hộ công cho Quang Hải - Ảnh: Bạch Dương

Do xây dựng đấu pháp là 4-2-3-1 nên cặp tiền vệ trung tâm của tuyển VN nhiều khả năng sẽ là Tài Em và Trọng Hoàng. Tài Em không bàn cãi, vì sau khi Minh Phương chia tay đội tuyển thì việc dẫn dắt tuyến giữa và tổ chức đánh chặn từ xa không ai hơn anh. Trong khi đó, Trọng Hoàng năng động, quả cảm sẽ rất thích hợp cho vai trò con thoi bởi lối chơi máu lửa của anh vẫn cho thấy sáng giá hơn những tiền vệ trung tâm còn lại như Duy Nam, Thanh Hưng hay Ngọc Duy. Ở hai biên rất có thể Thành Lương và Văn Quyết sẽ đá chính. Lương là chọn lựa ưu tiên ở biên trái, còn màn trình diễn của Quyết ở tuyển Olympic đã làm hài lòng HLV Goetz. Hơn nữa, ở vị trí đã được thử nghiệm trong trận gặp Đồng Tâm Long An (ĐTLA) là Hoàng Đình Tùng hiện hơi bị đau nhẹ nên phong độ của Quyết sẽ phù hợp.

Có ý kiến cho rằng sau khi Việt Thắng không thể thi đấu trong 2 trận gặp Macau thì nên sắp Ngọc Thanh đá cắm. Nhưng theo một thành viên BHL, lối đá của Ngọc Thanh là hay lùi về hơn là áp sát trung vệ đối phương làm tường cho tuyến 2. Trong khi đó, Ngọc Anh lại non kinh nghiệm. Do vậy, BHL tính toán không để Công Vinh đá biên trái như anh từng thành công dưới thời Calisto mà đẩy chân sút này lên đá cắm như đã thử nghiệm trong trận gặp ĐTLA. Trở lại vai trò trung phong, đây sẽ là cơ hội cho Công Vinh tìm lại mình như thời anh mới nổi và 3 lần giành Quả bóng vàng VN. Còn vai trò hộ công (đá lùi sau Công Vinh) nhiều khả năng sẽ thuộc về Quang Hải do màn trình diễn của anh trong trận giao hữu với đội bóng Park Ji Sung với 2 lần lập công quá ấn tượng với HLV Goetz có mặt trên khán đài.

Q.T