Đã xác định được chủ nhân tin nhắn nặc danh trận Siêu Cúp QG

(TNO) Trưởng Ban tư vấn đạo đức VPF, nhà báo Nguyễn Công Khế khẳng định đã biết người gửi tin nhắn nặc danh tố giác trận Siêu Cúp quốc gia 2013 có tiêu cực là ai và sẽ chỉ cung cấp cho cơ quan an ninh để các bên tiếp tục mở rộng cuộc điều tra.

>> Ban Tư vấn đạo đức VPF: Trận Siêu cúp có biểu hiện bất thường

“Đây chính là người trước đây cũng từng nhiều lần gửi tin cảnh báo tiêu cực. Những tin nhắn này đều chính xác với diễn biến những trận đấu. Đó là lý do mà Ban tư vấn đạo đức quyết tâm vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, vì lý do an toàn cho người cung cấp thông tin nên Ban tư vấn đạo đức chưa thể tiết lộ cụ thể danh tính cũng như các vấn đề liên quan”, nhà báo Nguyễn Công Khế nói.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban tư vấn đạo đức cũng hé lộ chút ít thông tin về chủ nhân của tin nhắn trên. "Đây là người rất có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam, thể hiện qua những tin nhắn cảnh báo tiêu cực trước đó. Chắc chắn Ban tư vấn đạo đức sẽ làm việc với người này để có thêm thông tin, phối hợp với cơ quan điều tra”, ông Khế nói.

Trước đó, chính CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn cũng đã treo thưởng 500 triệu đồng cho ai tìm được người đã gửi tin nhắn nặc danh.

Bảo Nghi