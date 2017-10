Đã xác định được danh sách các đội tham dự V-League và Hạng nhất

* Từ năm 2014, không được tự ý chuyển giao đội bóng

(TNO) Trẻ Hà Nội T&T trở lại Hạng nhất, Đồng Nai nhận suất đặc cách và đội tuyển U.22 Việt Nam (VN) sẽ không tham dự V-League... là những nội dung chính đã được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) lần thứ 10 - nhiệm kỳ VI, diễn ra vào sáng 13.12.

Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 10 - Ảnh: Minh Tú

Tại Hội nghị, công việc đầu tiên là các đại biểu tham dự đã tiến hành biểu quyết việc trường hợp của đội Trẻ Hà Nội T&T - đội đã thăng hạng V-League 2013 nhưng không thể góp mặt vì có chung chủ sở hữu với Hà Nội T&T.

Sau khi bàn thảo, đặc biệt là trước tình trạng Trẻ Hà Nội T&T chưa thể tìm được đối tác chuyển giao, nên đã đi đến quyết định để đội bóng này ở lại giải Hạng nhất.

Việc quyết định đội Trẻ Hà Nội T&T được phép tham dự giải Hạng nhất vô tình nảy sinh ra vấn đề là hiện tại số lượng các CLB góp mặt tại các giải đấu này đã được xác định, trong khi phía giải V-League thì lại thiếu.

Cuối cùng, các đại biểu đã thống nhất việc áp dụng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp: Trẻ Hà Nội T&T không đủ điều kiện thăng hạng thì suất lên hạng thuộc về CLB Đồng Nai - đội bóng kết thúc mùa giải 2012 ở vị trí thứ 3 tại giải Hạng nhất.

Theo đó, tại mùa giải 2013, sẽ có 8 đội bóng tham dự giải Hạng nhất (ít hơn 6 đội so với mùa giải 2012) gồm Hà Nội, Cao Su Đồng Tháp, TDC.Bình Dương, Than Quảng Ninh, SQC.Bình Định, Cần Thơ, Hùng Vương An Giang, QNK.Quảng Nam.

Về đề xuất đội tuyển U.22 VN tham dự V-League 2013 của VPF, nhằm muốn tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, chuẩn bị cho SEA Games 27, nhưng vì còn nhiều vướng mắc (gặp nhiều phản đối từ cấp CLB), cho nên đề xuất trên đã không được các đại biểu tán đồng.

Như vậy, 12 đội tham dự V-League 2013 đã được xác định gồm Hà Nội T&T, Sài Gòn Xuân Thành, Hải Phòng, Thanh Hóa, V.Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An, SHB.Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, K.Kiên Giang, Đồng Nai và B.Bình Dương.

Ngoài ra, BCH của VFF cũng thống nhất, kết thúc mùa giải V-League 2013 sẽ có thêm 3 đội lên hạng (từ hạng Nhất) và 1 đội xuống hạng - như vậy ở mùa giải 2014, V-League sẽ có 14 đội. Còn ở giải Hạng nhất, cũng sẽ có 3 đội lên hạng và 1 đội xuống hạng. Đặc biệt là ở giải Hạng nhì 2013 sẽ có đến 5 đội lên hạng.

Sau khi số lượng các CLB dự giải đã được xác định, việc bốc thăm xếp lịch thi đấu sẽ được tiến hành vào chiều 13.12.

Từ năm 2014, không được tự ý chuyển giao đội bóng Tại Hội nghị lần thứ 10 BCH VFF nhiệm kỳ VI, vấn đề các đội chuyển giao thu hút được nhiều sự quan tâm. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết: “Tôi nghĩ rằng, từ năm 2014, chúng ta nên có quy định rõ ràng và cần chấm dứt việc các đội bóng tự ý chuyển giao”. Ý kiến của ông Vương Bích Thắng nhận được nhiều sự đồng thuận của các đại biểu dự Hội nghị. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Tình hình kinh tế trong thời gian tới được dự báo còn nhiều khó khăn. Các ông bầu tiếp tục duy trì đội bóng là điều dự rất quý, đáng hoan nghênh. Nhưng việc các đội bóng tự ý chuyển giao cần phải dừng lại, từ năm 2014”. Bên cạnh đó, ông Lê Hùng Dũng cũng cho biết thêm, tổng thu dự kiến ở mùa giải năm sau là vào khoảng 59 tỉ. "Có hai phương án chi. Phương án 1, sẽ nâng cấp tiền ở một số giải, nên chi là 66 tỉ. Như vậy là âm 7 tỉ. Phương án 2 cắt giảm chế độ, thì sẽ chỉ bị âm 1,6 tỉ. Vì thế, BCH sẽ thực hiện phương án 2, sẽ cố gắng tìm thêm nguồn để bù vào chỗ bị âm". Về HLV nội tạm quyền tại vòng loại Asian Cup 2013, BCH quyết định chọn đội U.22 có bổ sung tuyển thủ. Và HLV tạm nắm quyền có thể là ông Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho hay, trong thời điểm đó, nếu ông Phúc kiêm nhiệm ở một CLB nào đó, thì không được làm. BCH chưa quyết định chọn HLV nội hay ngoại cho đội U.22 chuẩn bị cho SEA Games 27 vì còn phải bàn thêm, xin ý kiến Bộ và Tổng cục TDTT. Nhưng nếu là HLV nội, sẽ không được kiêm nhiệm. Đại hội VFF sẽ tiến hành vào tháng 6.2013. Lan Phương

Sơn Tùng