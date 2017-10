Đại chiến của “đại gia”

Các trận còn lại 16h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – M.Nam Định: Lấy lại niềm tin Chuyến hành quân thảm bại trên đất Long An tuần trước như “cái tát” giáng mạnh vào tham vọng của HN.T&T. Đội quân của Phan Thanh Hùng chưa đến mức khủng hoảng, nhưng mệnh lệnh của bầu Hiển cho cuộc tiếp đón M.NĐ là rất rõ ràng: hoặc thắng hoặc không gì cả.



Với tinh thần ấy, nhiều người đang dự đoán về thế trận tấn công một chiều mà dàn hảo thủ Công Vinh, Benicio, Cristiano hay Endene... chuẩn bị tạo ra. M.NĐ cũng đã ở thế chân tường trước trận này. Nhưng do rệu rã về tinh thần và thực lực kém hơn hẳn, đội bóng thành Nam khó tránh khỏi một thất bại. Dự đoán: HN.T&T thắng 2-0. B.M 16h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình – XM.Hải Phòng (VTV3 TT): Khách có điểm Hai đội bóng ngành xi măng bước vào trận đấu này với hai thái cực đối lập. Trong khi XM.HP của tướng Dũng đang hưng phấn nhờ 3 điểm cực kỳ quan trọng trên sân Vinh tuần trước, V.NB lại đang khốn khổ bởi trận thua “vỡ mặt” ở đất Tháp Mười.



Sự khác biệt về tinh thần này có thể sẽ là nhân tố quyết định trận đấu. Bởi xét về thực lực, cách biệt giữa hai đội không quá lớn. XM.HP trội hơn đôi chút với phong độ cao của Leandro, Lazaro, Đức Dương... Nhưng đội chủ nhà cũng có Việt Thắng, Như Thành là những trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Một chiến thắng cho đội khách, vì vậy, là không dễ dàng. Song nếu muốn kiếm điểm để an toàn ra về, đoàn quân của tướng Dũng thừa sức làm được.



Dự đoán: Hòa 2-2. Minh Minh 16h, sân Thanh Hóa: LS.Thanh Hóa – SLNA: Chủ nhà nín thở Sân Thanh Hóa chiều nay dự báo sẽ được chứng kiến một trận cầu rất căng thẳng. Đội chủ nhà đã thua 2/3 trận kể từ đầu mùa và nếu muốn thoát hiểm, họ phải vượt qua SLNA bằng mọi giá. Ngược lại, đoàn quân của HLV trẻ Hữu Thắng cũng đang “chôn chân” ở khu vực nguy hiểm nên rất muốn thoát ra.



HLV Vũ Trường Giang cho biết ông kỳ vọng Bảo Khanh và Đình Tùng sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đúng là nếu muốn có điểm rời Thanh Hóa, SLNA cần phong tỏa tốt hai mũi nhọn nguy hiểm này. Nhưng để có thể giành trọn 3 điểm, LS.TH phải chỉnh đốn lại hàng phòng ngự vốn rất hớ hênh. Mới qua ba trận, họ đã thủng lưới 9 bàn. SLNA có thể buộc chủ nhà phải ôm hận, một khi các mũi tấn công của họ khai thác tốt điểm yếu này.



Dự đoán: SLNA thắng 1-0. B.M 16h00, sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – CS.Đồng Tháp: Chủ nhà vượt “bão”? Đội chủ nhà đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng sau 3 trận toàn thua, trong đó có hai trận ở V-League và 1 trận ở Cúp quốc gia. Trong hai trận thua trước T&T.Hà Nội và SHB.Đà Nẵng vừa qua, K.Khánh Hòa đều thiếu sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Agostinho vì thẻ phạt. Nhưng ở trận đấu này, Agostinho đã trở lại nên hàng công K.Khánh Hòa sẽ có đầy đủ sức mạnh. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng phố biển đang hy vọng sẽ lặp lại được thành tích thắng 2-0 trước CS.Đồng Tháp như ở mùa trước.



Trong khi đó, CS.Đồng Tháp đang rất hưng phấn sau trận đại thắng V.Ninh Bình ở vòng 3 vừa qua. Thể lực dồi dào là vũ khí mà CS.Đồng Tháp sẽ khiến K.Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trên sân Nha Trang, vốn cũng có thời tiết khá giống trên sân Đồng Tháp. Có đầy đủ lực lượng trong tay, HLV Phạm Công Lộc hy vọng sẽ kiếm được 1 điểm trước thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thường rất mạnh trên sân nhà.



Dự đoán: K.Khánh Hòa thắng 2-1. D.L 17h00, sân Thống Nhất: Navibank Sài Gòn – HP.HN (HTV2 TT): Trò đấu với thầy Cả Navibank Sài Gòn và HP.HN đều giành được thắng lợi ở vòng đấu thứ 3 vừa qua nên rất hưng phấn trước khi bước vào trận đấu này. Với thầy trò HLV Vũ Quang Bảo, đây tiếp tục là trận đấu mà toàn đội đặt mục tiêu giành thắng lợi đầu tiên trên sân nhà để ra mắt người hâm mộ TP.HCM. Không chỉ thắng, N.Sài Gòn còn hướng đến một trận thắng bằng lối đá đẹp để kéo khán giả đến sân Thống Nhất.



Với HLV Nguyễn Thành Vinh, đây là cuộc đối đầu thứ hai của ông với người học trò một thời là Vũ Quang Bảo. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội là tại giải tập huấn Ninh Bình mở rộng vào đầu năm 2009. Nói về khả năng giành thắng lợi trước đội chủ nhà, HLV Thành Vinh cho rằng đội nào có những sự điều chỉnh hợp lý trong từng thời điểm của trận đấu sẽ là người giành chiến thắng và cơ hội chia đều cho cả 2 đội. Dự đoán: N.Sài Gòn thắng 2-1. A.T