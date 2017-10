Đại chiến gạch - gỗ

Chiều nay sẽ có 6 trận đấu vòng 1/8 cúp quốc gia, trong đó tâm điểm là cuộc đại chiến giữa 2 đại kình địch Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Long An (VTV3 trực tiếp từ 16 giờ). Đây là trận đấu rất thú vị vì duyên nợ giữa 2 đội từng gặp nhau mùa rồi tại Pleiku (HAGL thắng 1-0) giờ đây có dịp tái đấu.

Hôm qua BTC giải đã yêu cầu sân Long An tăng cường đảm bảo an ninh và an toàn cho trận đấu, đồng thời trưởng BTC Trần Quốc Tuấn kêu gọi cầu thủ 2 đội phải hết sức kiềm chế, tránh những hiện tượng cay cú ăn thua hoặc chơi thô bạo dẫn đến xô xát như trận Khatoco Khánh Hòa và Bình Dương mới đây.

Tất nhiên 2 đội giờ đã chín chắn hơn nhiều và không còn những chuyện "chơi xấu" nhau ở hậu trường như vụ ĐTLA buộc HAGL phải đổi áo thi đấu mua vội vã ở chợ như cách đây 2 năm, nhưng cả 2 đội vẫn có những tuyên bố "cứng" trước trận này một cách không khoan nhượng. Như Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa khẳng định: "Năm rồi họ thắng chúng tôi trong thế trận cân bằng. Còn lần này ĐTLA rất tự tin sẽ chiến thắng trong 90 phút và nhất định chúng tôi không thể để may mắn đứng về phía họ". Trong khi đó HLV Kiatisak chỉ nói ngắn gọn: "HAGL cần phải lấy lại niềm tin sau 2 trận mở đầu gặp khó ở V-League. Thế nên trận này dù đá sân khách, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ có kết quả tốt". Sở dĩ cả 2 đội đều đặt hết hy vọng vào cuộc đấu này vì đây cũng là trận vô cùng cần thiết cho đôi bên hâm nóng lại sức mạnh trước khi bước vào vòng 3, V-League gặp những đối thủ "xương" (ĐTLA gặp Hà Nội T&T, còn HAGL gặp Bình Dương).

Đây là trận mà cả 2 đội có thể đưa ra đội hình tương đối đầy đủ nhất. Tuy nhiên nếu ĐTLA vẫn chưa có sự phục vụ của Tài Em do chấn thương ở trận gặp SLNA trước Tết thì HAGL không còn Lee Nguyễn. Nhưng với những cái tên như Minh Phương, Antonio, Phan Thanh Bình, Thanh Giang, Văn Khải (ĐTLA) Sakda, Nirut, Việt Cường, Quý Sửu, Duy Quang, Thái Dương, Evaldo, Tăng Tuấn (HAGL), trận đấu vẫn hứa hẹn đầy cảm xúc và kịch tính. Dự đoán: ĐTLA thắng 2-1.

Các trận còn lại: Hòa Phát có thể thắng Xi măng Hải Phòng (dự đoán Hòa Phát thắng bằng đá 11m, VTC3 trực tiếp từ 15 giờ 30), Nam Định sẽ vượt qua Hà Nội ACB (dự đoán, NĐ thắng đá 11m), Vissai Ninh Bình thắng Lam Sơn Thanh Hóa (dự đoán, NB thắng 2-1), SLNA thắng Trung tâm Viettel (dự đoán 2-0) và Đồng Nai Beraya thua Cao su Đồng Tháp (dự đoán: ĐT thắng bằng đá 11m).

