Đại chiến tại phố núi

HAGL và BD là cựu vương và cùng đều có tham vọng vô địch ở giải năm nay. Thế nhưng, lượt trận đầu tiên, cả hai đại gia này đều không thành công, nên họ quyết tâm cải thiện hình ảnh của mình trong trận quyết chiến này. Sau khởi đầu không tốt trong trận hòa với The Vissai Ninh Bình (NB), HLV Ricardo cho thấy ông chưa phải là nhà cầm quân có khả năng nắm bắt trận đấu tốt khi hàng tấn công của BD mà ông bố trí gồm những “sát thủ” Leandro, Joseph, Philani, Anh Đức chơi như giẫm chân nhau, nên không phát huy được hiệu quả.

Việc Anh Đức được đẩy ra cánh trái cũng khiến trung phong này chơi rất kém, bởi mùa giải vừa qua Anh Đức đá rất hay ở vai trò tiền đạo cắm và thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho BD. Muốn thắng được HAGL ngay trên sân khách, chắc chắn HLV Ricardo phải giải bài toán trên hàng công của mình.

Lịch thi đấu chiều nay 16 giờ: HAGL - Becamex Bình Dương (VTV3 trực tiếp); Cao su Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng (VTC7); Khatoco Khánh Hòa - ĐTLA. Lúc 17 giờ: Hà Nội ACB - Hà Nội T&T (Thể thao TV); Vissai Ninh Bình - Navibank Sài Gòn (VTC3); SLNA - Hải Phòng (Bóng đá TV).

Trong khi đó, HAGL đã cho thấy sự “thay da đổi thịt” của mình khi thực hiện lối đá mềm mại, uyển chuyển và hay hơn nhờ cách tổ chức tấn công đẹp mắt. Trên sân Chi Lăng, HAGL tuy bại trận trước SHB Đà Nẵng (ĐN), nhưng họ không hề thua kém chủ nhà về thế trận, mà chỉ thua từ quả phạt đền... của trọng tài Hoàng Anh Tuấn! Tuy nhiên, điều lo lắng với HLV Dusit lúc này là việc vắng mặt của Sakda do thẻ đỏ.

Nhiều khả năng, Thái Dương sẽ đá cặp với Quý Sửu để Vũ Anh Tuấn đá tiền vệ trái và Đoàn Việt Cường đá tiền vệ phải. Bộ tứ tiền vệ này đã nhiều lần đá cạnh nhau, nên sẽ nỗ lực để giúp HAGL nắm được khu trung tuyến. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (HAGL) cho biết: “Mùa giải vừa qua chúng tôi để mất quá nhiều điểm trên sân nhà. Bây giờ HAGL quyết tâm phải tận dụng ưu thế sân nhà để lấy điểm”.

Trận đấu này sẽ còn rất nóng do tính chất đối đầu nhau giữa 2 đội nhiều mùa trước rất căng, có lần cầu thủ đã gây hấn đánh nhau ngay trong và sau trận đấu dẫn đến nhiều chiếc thẻ đỏ. Rồi một số khán giả quá khích ném vật lạ vào sân để phản ứng đội khách. Thế nên công tác an ninh trên sân Pleiku cũng cần phải chú trọng để đảm bảo an toàn cho trận đấu vì không thể để tái diễn hình ảnh đội khách bị tấn công khiến phải “tháo chạy” trong đêm như trước đây. Dự đoán: HAGL thắng 2-1.

HLV Lê Thụy Hải bị truất quyền chỉ đạo Chơi hay hơn, tấn công sắc nét hơn ở hiệp 1 nhưng Thanh Hóa (TH) đã ngã ngựa một cách đau đớn trước Hòa Phát Hà Nội 0-3 trong trận đấu sớm trên sân Hàng Đẫy vào chiều qua. Ở đầu hiệp 2, khi HLV Nguyễn Thành Vinh tung Henry vào sân, cầu thủ ngoại này đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu sau cú sút ghi bàn ở phút 48. Tuy nhiên, Timothy mới chính là ngôi sao thật sự của đội chủ nhà khi nâng tỷ số lên 2-0 được ghi trên chấm phạt đền ở phút 68. Ảnh: Ngô Nguyễn HLV đội TH Lê Thụy Hải đã phản ứng khá dữ dội với quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng sau pha này và lập tức bị truất quyền chỉ đạo (ảnh). Ông còn làu bàu một lúc rồi mới đi lên khán đài khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút. Vừa bị mất tướng, lại vừa thua tới hai bàn, TH gần như bị vỡ trận. Phút 88, một lần nữa, bất chấp sự truy cản quyết liệt của hai hậu vệ đối phương, Timothy đã tung cú sút ấn định tỷ số 3-0 cho Hòa Phát. Lan Phương

Quang Huy