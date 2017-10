Đại gia đất mỏ muốn đăng cai giải U.21 Báo Thanh Niên 2016 tại Quảng Ninh

(TNO) Ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh chia sẻ với Thanh Niên Online, ông rất muốn giải U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên và U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 được tổ chức tại sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng (bìa phải) mong muốn giải U.21 Báo Thanh Niên và U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 sẽ được tổ chức ở Quảng Ninh - Ảnh báo Quảng Ninh Chủ tịch Phạm Thanh Hùng (bìa phải) mong muốn giải U.21 Báo Thanh Niên và U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016 sẽ được tổ chức ở Quảng Ninh - Ảnh báo Quảng Ninh “Đó là một điều tôi canh cánh trong lòng và ước mơ đã lâu. Tôi tin tưởng sân vận động Cẩm Phả, bình thường vốn như một chảo lửa vùng Đông Bắc, khi có giải đấu chuyên nghiệp, uy tín như U.21 Quốc gia và Quốc tế Báo Thanh Niên, nó sẽ còn khí thế hơn nữa”, Chủ tịch CLB “Đó là một điều tôi canh cánh trong lòng và ước mơ đã lâu. Tôi tin tưởng sân vận động Cẩm Phả, bình thường vốn như một chảo lửa vùng Đông Bắc, khi có giải đấu chuyên nghiệp, uy tín như U.21 Quốc gia và Quốc tế Báo Thanh Niên, nó sẽ còn khí thế hơn nữa”, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh chia sẻ.

Người đứng đầu đội bóng đất mỏ cho biết, không phải ông chỉ ước muốn “suông”. Một phần, ông đam mê bóng đá và mong muốn khán giả Quảng Ninh được có cơ hội được chứng kiến trực tiếp những trận cầu gay cấn, sạch, đẹp của giải U.21 Báo Thanh Niên.

Một phần khác, đại gia đất mỏ nhận định, Quảng Ninh nói chung và sân Cẩm Phả nói riêng có những điều kiện tài chính, vật chất, đảm bảo cho mùa giải được thành công.

“Tiềm lực kinh tế của Quảng Ninh vững mạnh, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân tỉnh và các tập đoàn đều hết sức ủng hộ cho bóng đá, đó là trụ cột của chúng tôi. Cơ sở sân bãi, các phòng tập chức năng của sân Cẩm Phả đều đảm bảo chất lượng”, ông Phạm Thanh Hùng cho hay.

"Còn về khán giả, tôi có thể tự tin về tình yêu bóng đá của CĐV Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả. Những trận cầu V-League mùa 2014, 2015 vừa qua, sân Cẩm Phả chưa bao giờ còn chỗ trống, người dân xếp hàng dài dằng dặc mua vé, có khi còn phải “nịnh” nhau để được nhượng một tấm vé vào sân”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Hùng tin sức nóng của sân Cẩm Phả sẽ khiến giải U.21 Báo Thanh Niên và U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên luôn sôi động - Ảnh: Thúy Hằng Ông Phạm Thanh Hùng tin sức nóng của sân Cẩm Phả sẽ khiến giải U.21 Báo Thanh Niên và U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên luôn sôi động - Ảnh: Thúy Hằng

Người đứng đầu CLB bóng đá đất mỏ cũng cho biết, ở Quảng Ninh có hệ thống nhà hàng, khách sạn hiện đại, di sản thế giới Vịnh Hạ Long và nhiều danh thắng khác. Nếu được đón tiếp giải U.21 Báo Thanh Niên và U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên trong mùa giải sau, vừa là lợi thế của Quảng Ninh để đón tiếp các đội bóng trong nước, quốc tế được tốt nhất, cũng là cơ hội để quảng bá, phát triển du lịch từ hoạt động thể thao.

“Tôi canh cánh ước mơ này trong lòng từ lâu, đến bây giờ mới có cơ hội để biến ước mơ này thành sự thật. Tôi đang liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như ban tổ chức giải để bày tỏ nguyện vọng này”, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng bộc bạch.

Ông Phạm Thanh Hùng hiện đang là giám đốc công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang, ông từng là “đại gia giấu mặt” khi ủng hộ cho Than Quảng Ninh những phần tiền thưởng hàng trăm triệu đồng cũng như là người mời hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Thủy Tiên… về hát ngay trên sân Cẩm Phả, trước các trận đấu ở V-League.

Nhiều người hâm mộ còn nhớ lần khủng hoảng của đội bóng xứ than, các cầu thủ Than Quảng Ninh đình công trước trận gặp Thanh Hóa, ông Phạm Thanh Hùng (lúc đó chưa là chủ tịch đội bóng) tức tốc từ Hà Giang về Quảng Ninh, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mang đến tặng CLB 650 triệu đồng. Than Quảng Ninh sau đó ra sân, đá thắng Thanh Hóa trong niềm vui chung của hàng ngàn người hâm mộ.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng luôn khiến các cầu thủ an tâm thi đấu - Ảnh báo Quảng Ninh Chủ tịch Phạm Thanh Hùng luôn khiến các cầu thủ an tâm thi đấu - Ảnh báo Quảng Ninh

Ông Phạm Thanh Hùng sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao (bố ông Hùng là Phạm Văn Tuyển, cao thủ cờ tướng, vô địch môn này toàn miền Bắc năm 1968, nhiều anh em của ông Hùng cũng nổi tiếng cả nước với môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn).

Tháng 8.2014, ông Hùng chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch CLB Than Quảng Ninh. Ông được đánh giá là một vị chủ tịch sống tình cảm và phong cách giản dị, hòa đồng.

Ông mặc quần đùi, áo số ra sân đá bóng, ông cầm micro hát nhiều thể loại nhạc trong tiếng hò reo của các cầu thủ trẻ, ông cho xây chuồng gà, làm vườn rau để các cầu thủ Than Quảng Ninh có nguồn thực phẩm sạch. Người dân phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả có lần còn ngỡ ngàng khi thấy một xe tải chở... 6 con bò từ Củ Chi, TP.HCM về khu tập thể của các VĐV. “Tôi muốn các cháu có nguồn thịt tươi, ngon, tôi nhờ đầu bếp làm thịt bò rồi làm giò cho các cháu ăn thỏa thích”, ông Phạm Thanh Hùng cười.

Thúy Hằng