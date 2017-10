Đảm bảo an ninh trận Sài Gòn XT - Hà Nội T&T

(TNO) Để thu hút khán giả đến sân khích lệ tinh thần cầu thủ trong trận “chung kết” với Hà Nội T&T, lãnh đội Sài Gòn Xuân Thành (XT) vừa quyết định mở cửa tự do các khán đài B,C và D. Đại diện đội bóng cũng khẳng định sẽ đảm bảo an ninh cho trận đấu.

>> V-League “đá” trên bàn?

>> Trọng tài “sạch” ở cuối mùa giải V-League 2012?

>> ĐTLA và Hà Nội thăng hạng V-League



Các trận đấu của Sài Gòn XT thường có mức khán giả khá hơn nhờ sự hiện diện của nhiều ngôi sao - Ảnh: Bạch Dương

Dù có 2 đại diện cùng tham dự V.League 2012 là Sài Gòn XT và N.Sài Gòn, nhưng sân Thống Nhất thường xuyên ở trong tình trạng thưa vắng khán giả. Trong các trận đấu của N.Sài Gòn mùa này, trung bình chỉ có khoảng 2.000 khán giả đến sân.

Các trận đấu của Sài Gòn XT thường có mức khán giả khá hơn nhờ sự hiện diện của nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, trong các trận đấu lượt về, lượng cổ động viên của Sài Gòn XT cũng giảm dần vì đội đã bỏ đi một số tiết mục “tạp kỹ”, cũng như có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, với chuỗi 4 trận thắng và 1 trận hòa sau kỳ nghỉ Euro, Sài Gòn XT đã sống dậy mạnh mẽ cơ hội vô địch. Chỉ cần giành thắng lợi trong trận đấu “chung kết” với Hà Nội T&T vào ngày 19.8 tới, đội sẽ tái lập kỷ lục 2 năm liên tiếp vô địch giải hạng Nhất và V.League như HAGL đã từng làm được

Theo ban lãnh đạo đội bóng, việc mở cửa tự do là nhằm thu hút nhiều khán giả đến sân để “tiếp lửa” cho các cầu thủ. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại sẽ thi đấu tự tin hơn khi nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên khán đài.

Cũng trong trận đấu này, một trong 2 chiếc cúp vô địch sẽ được để sẵn trên sân Thống Nhất (chiếc còn lại sẽ được đưa đến sân Ninh Bình phòng trường hợp SHB.Đà Nẵng vô địch). Nếu giành chiến thắng, Sài Gòn XT sẽ nâng cúp để chia vui cùng khán giả.



An ninh sẽ được thắt chặt trên sân Thống Nhất nhằm tránh những sự cố như ở trận Sài Gòn XT với SLNA hồi tháng 4.2012 - Ảnh: Khả Hòa

Về vấn đề bảo đảm an ninh cho trận đấu, đơn vị chịu trách nhiệm chính là CLB Sài Gòn XT. Lãnh đội cũng tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho trận đấu này khi mà các khán đài được mở cửa tự do. Số lượng nhân viên an ninh sẽ được tăng lên tối đa, khoảng 300 người để đảm bảo cho trận “chung kết” diễn ra an toàn.

Trong mùa giải này, Sài Gòn XT đã có một số trận đấu được đông đảo khán giả đến theo dõi. Đó là các trận đấu như gặp B.Bình Dương, SLNA hay Thanh Hóa. Trong các trận đấu gặp Thanh Hóa hay SLNA, sự cố đã từng diễn ra nhưng không quá nghiêm trọng và đều được phản ứng kịp thời.

Anh Tuấn