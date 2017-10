Đằng sau nghi án bán độ ở Quảng Nam.XT

Ngay sau thông tin lãnh đạo đội bóng Quảng Nam.XT cắt hợp đồng với hai cầu thủ Bình Minh và Nguyên Quang, khá nhiều luồng dư luận khác nhau được đưa ra. Có thông tin cho rằng hai cầu thủ này chủ động “nằm” để đội nhà hòa 3-3 với TP.HCM. Còn thông tin khác lại hướng về cuộc nội chiến âm ỉ giữa cầu thủ cũ (từ thời HLV Trần Vũ) và người mới do nhà tài trợ xi măng Xuân Thành mang về.

Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với một số cầu thủ trong đội bóng xứ Quảng mọi chuyện mới được vỡ lẽ. Trước tiên, dù rằng lãnh đạo đội bóng Quảng Nam.XT cho biết họ thanh lý hợp đồng trước thời hạn với 2 cầu thủ trên vì lý do tuổi tác và có “vấn đề” trong thi đấu. Nhưng khi trao đổi với 2 cầu thủ này chúng tôi được biết, họ bị thanh lý hợp đồng qua tuyên bố của trưởng đoàn Nguyễn Húp, chứ thực ra trong quyết định mà CLB đưa ra không có một lý do cụ thể nào cả. Ngay lý do chuyên môn và nghi ngờ bán độ cũng chỉ là tuyên bố mang tính chủ quan từ phía nhà tài trợ.

Bình Minh và Nguyên Quang cho biết thêm, họ chính là hai cầu thủ thi đấu gần 17 trận ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong danh sách chuẩn bị cho mùa giải mới, cả hai lại không có tên trong danh sách mà bầu Đức Thụy lên kế hoạch. Đúng là cả hai có mắc sai sót ở trận đấu vòng 20, nhưng không thể đổ toàn bộ là có ý đồ bán độ. Việc họ bị thanh lý sớm hợp đồng đơn giản vì bầu Thụy không thích họ trong đội bóng của mình.

Tôi buồn vì cách đối xử cạn tình từ phía bầu Thụy. Đừng đặt điều chúng tôi bán độ để đẩy mọi trách nhiệm về phía cầu thủ” _Tiền vệ Nguyên Quang

Tiền vệ Nguyên Quang cho biết: “Tôi thực sự rất buồn và sốc khi nghe tin mình bị cắt hợp đồng do bán độ. Gần 10 năm chinh chiến ở B. Bình Dương, TP.HCM, Hòa Phát HN trước khi tới xứ Quảng, tôi luôn thi đấu hết mình. Bóng đá ngấm vào máu và tôi luôn thi đấu vì danh dự chứ không có chuyện bán độ. Tuy nhiên, người ta có tiền nên thích thì cắt hợp đồng chứ chẳng vì lý do gì cả. Gia đình tôi đủ sống nên tôi chẳng dại gì bán độ để mất cả sự nghiệp”.

Không khí trong đội cũng khá bất bình sau quyết định có phần vô lý từ phía xi măng Xuân Thành. Các cầu thủ cho biết quyết định này do bầu Thụy quyết định chứ ban lãnh đạo đội bóng không hề có ý kiến. Điều đáng nói là dù chưa có một chức vụ cụ thể và mới nhận đội bóng bằng… miệng, nhưng lãnh đạo xi măng Xuân Thành đã quyết định tất cả. Tiền vệ Nguyên Quang cho biết thêm: “Chúng tôi thấy cách quản lý Quảng Nam.XT nhiều bất ổn quá. Việc nhà tài trợ quyết định cả vấn đề chuyên môn thì đội bóng làm sao có thể lên hạng được. Tôi buồn vì cách đối xử cạn tình và có phần bàng quan từ phía bầu Thụy. Đừng đặt điều chúng tôi bán độ để đẩy mọi trách nhiệm về phía cầu thủ như thế”.

Chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Thành Tự, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam để tìm hiểu sự việc, ông Tự cho biết: “Việc hợp tác giữa đội bóng và nhà tài trợ do anh Đinh Hài, Giám đốc Sở quyết định. Chúng tôi không biết gì cả”. Chúng tôi liên lạc với ông Đinh Hài nhưng ông không nghe máy.

Yến Ca