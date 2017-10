Dấu ấn Văn Thị Thanh

Hoa khôi một thời của bóng đá nữ VN Văn Thị Thanh đã góp công không nhỏ cho chức vô địch quốc gia lượt đi của Phong Phú Hà Nam.

Văn Thị Thanh (đội nón) hướng dẫn cầu thủ đội Phong Phú Hà Nam - Ảnh: Khả Hòa

Khi còn thi đấu, Văn Thị Thanh với sở trường tiền vệ trái đã được giới hâm mộ yêu mến qua lối chơi lăn xả, lì lợm, kỹ thuật khéo léo và nhất là tư duy chiến thuật rất linh hoạt và nhạy bén. Chính điều đó đã giúp cô gái Hà Nam này đóng góp rất hiệu quả đến các chức vô địch SEA Games của bóng đá nữ VN các năm 2003, 2005, 2009. Bản thân người đẹp này cũng từng giành quả bóng vàng, danh hiệu cao quý dành cho bóng đá nữ VN.

Kinh nghiệm dày dặn, phong cách thi đấu quyết liệt và máu lửa đó đã được Văn Thị Thanh “thổi” lại cho lớp hậu duệ của mình khi cô chuyển sang làm huấn luyện. Không chỉ góp phần đào tạo được một lứa cầu thủ đồng đều, có chất lượng, cô gái vàng của bóng đá nữ còn tỏ ra mát tay trong việc hun đúc tinh thần và ngọn lửa đam mê cho cầu thủ nữ. Đồng lương ít ỏi, chế độ đãi ngộ còn thấp, trang thiết bị dụng cụ còn kém xa so với các đội đàn chị là Hà Nội và TP.HCM, nhưng nhiều cầu thủ nữ Hà Nam vẫn đứng được đến giờ chính là nhờ những liệu pháp tâm lý và tình yêu bóng đá mà Văn Thị Thanh mang đến cho từng người. Lê Thu Thanh Hương, tiền đạo tuyển VN khoác áo Phong Phú Hà Nam, từng nói: “Chị Thanh là người tạo được sợi dây thân ái, luôn gần gũi kết dính mọi người lại bằng tình cảm và sự động viên đúng lúc, kịp thời nên cả đội luôn thi đấu hết mình để đền đáp lại tấm lòng đó”.

Với 4 trận thắng và chỉ thua một trận (trước Hà Nội), nhiều người cho rằng không thể nói Phong Phú Hà Nam vô địch lượt đi (12 điểm so với Hà Nội chỉ có 11 điểm do bất ngờ bị TP.HCM cầm chân 1-1 ở lượt cuối) là có phần may mắn. Tuy nhiên, Trưởng bộ môn bóng đá nữ TC TDTT Bùi Thị Hiền Lương nhận xét: “Có thể Văn Thị Thanh chưa phải là người linh hoạt về chiến thuật và chưa thật bản lĩnh khi cầm quân như ở trận thua Hà Nội, nhưng không thể phủ nhận dấu ấn rất lớn của cô khi tạo ra một tập thể đồng đều, mạnh mẽ và thi đấu nhiệt huyết như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thị Như... Nhờ vậy qua từng trận, Phong Phú Hà Nam đều chơi tiến bộ, đặc biệt ở trận thắng ngoạn mục trước TP.HCM”. Còn ông Nguyễn Trọng Thảo, Trưởng phòng Bóng đá nữ VFF cho biết: “Văn Thị Thanh luôn biết truyền lửa cho học trò thể hiện qua ý chí, quyết tâm rất cao. Cá tính đó đã giúp đội Hà Nam bao giờ cũng biết cách vượt khó, luôn chơi tưng bừng để mang về những kết quả xứng đáng”.

Đăng Khoa

