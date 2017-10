Đấu võ trên sân Lạch Tray

Mặc dù đã lường trước trận đấu sẽ rất “nóng”, nhưng chiều qua Cảnh sát Hải Phòng đã phải rất vất vả mới có thể vãn hồi trật tự. Từ sau bàn thua ở hiệp 2 của XMHP, thiếu tướng Trần Bá Thiều - Giám đốc Công an thành phố đã phải rời hàng ghế khán giả, trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an giám sát, bắt giữ những cổ động viên (CĐV) quá khích. Xe hòm của cảnh sát được điều vào sân, có ít nhất 2 CĐV quá khích đã bị bắt, áp giải ra khỏi sân. Lực lượng cảnh sát cơ động tập trung cao độ, đứng xen lẫn khán giả nhưng hàng trăm túi nilon nước, thậm chí cả dép nhựa vẫn bay vù vù xuống sân.

Nhiều lần trong trận đấu, các CĐV đồng thanh chửi trọng tài Nguyễn Trọng Thư bất chấp tiếng loa của BTC đề nghị CĐV bình tĩnh. Kết thúc trận, khi các cầu thủ XMHP rời sân vào khu kỹ thuật gần phòng họp báo liền bị hàng trăm CĐV vây quanh cánh cửa sắt bị khóa, nhiều người réo tên cầu thủ đội nhà ra chửi với nhiều lời lẽ mạt sát cho rằng họ không hết mình thi đấu. Thậm chí, một CĐV còn ném vỡ ô cửa kính, rất may không ai bị thương. Phải mất hơn nửa tiếng sau, tổ trọng tài và các thành viên hai đội mới được hộ tống rời sân trong vòng vây của nhiều CĐV quá khích với lời lẽ thiếu văn hóa.



Leandro mặt đằng đằng sát khí gây hấn với phía Hà Nội T&T

Trong trận đấu, cầu thủ hai đội cũng nhiều lần thiếu kiềm chế nên đã châm ngòi cho các cuộc gây hấn và suýt xô xát. Đầu tiên là hành vi bỏ bóng đá người tiền vệ Benicio của Trọng Nghĩa (XMHP), sau đó cầu thủ Cao Sỹ Cường của đội bóng thủ đô 2 lần chơi xấu Leandro rồi Aniekan, kết quả là cả hai cùng nhận thẻ đỏ phải rời sân. Kế tiếp Minh Châu bay đạp Duy Nam, rồi Leandro nổi nóng trả đũa bằng cách thúc chỏ vào đầu Đức Dương. Chưa hết, pha va chạm giữa Đức Thắng và Duy Nam cộng với cơn mưa vật thể lạ bay ào ào khiến cho tiền vệ Hà Nội T&T máu chảy khắp mặt, buộc phải thay ra.

Nhưng đỉnh điểm chính là pha đánh nguội từ phía sau của hậu vệ trái Văn Nam vào đầu cầu thủ vừa ghi bàn duy nhất Gonzalo, nhưng trọng tài Trọng Thư không rút ra chiếc thẻ nào. Sau trận đấu, cầu thủ Leandro chạy đến gần khu kỹ thuật của đội khách vung tay hăm he và dọa đánh. Dù có đến 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng nhưng chừng ấy vẫn còn quá ít cho một trận đấu có quá nhiều hành vi bạo lực, nhất là trọng tài có phần nương tay cho một số cầu thủ đội chủ nhà, nên nhiều lúc đã biến sân cỏ cứ như võ đài.



Pha vào bóng nguy hiểm của Đức Dương với thủ môn Dương Hồng Sơn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trận này cũng có một tình huống gây tranh cãi khi trọng tài Trọng Thư thổi phạt đền đội chủ nhà. Ông cho rằng thủ môn Xuân Việt (XMHP) phạm lỗi với Đỗ Trọng Hải, nhưng pha quay chậm của VTV cho thấy Việt chạm bóng trước và Hải rướn theo, vướng ngã. May là đội trưởng Cristiano (Hà Nội T&T) sút hỏng quả phạt 11m, nên tỷ số cuối cùng vẫn là 1-0.

Tấn Tài ghi bàn hợp lệ

Kết quả các trận vòng 7 chiều qua: Hòa Phát - Đồng Tháp 2-1, Lam Sơn Thanh Hóa - Navibank Sài Gòn 1-0, ĐTLA - Khatoco Khánh Hòa 0-1, Xi măng Hải Phòng - Hà Nội T&T 0-1, HAGL - Nam Định 5-0.

Lần đầu tiên sau 9 lần gặp nhau trên sân Long An, Khatoco Khánh Hòa đã có trọn 3 điểm trước chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) với chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất do Lê Tấn Tài sút phạt trực tiếp nhanh từ ngoài 20m ghi bàn. Sau bàn thua này, ĐTLA phản ứng và cho rằng trọng tài Phùng Đình Dũng đã báo chờ còi, nhưng tiền vệ đội Khánh Hòa vẫn thực hiện cú sút, sao lại được công nhận bàn thắng. Giám sát trọng tài Phạm Văn Quang giải thích: “Luật không làm lợi cho đội bị phạt và cho phép đội được phạt đá phạt nhanh trừ phi trọng tài yêu cầu cho đội bị phạt lập hàng rào. Trong tình huống này, trọng tài Dũng không hề yêu cầu phía ĐTLA làm hàng rào nên Tấn Tài đã thực hiện quả sút nhanh ghi bàn là hợp lệ”.

Rất nhiều cổ động viên trên sân Long An cũng tỏ ra thất vọng với màn ra mắt của HLV Ricardo khi ông chưa tạo được dấu ấn gì. Lối đá của ĐTLA rất tủn mủn và bế tắc. Việc tiền vệ Trần Văn Hiệp nhận thẻ đỏ đã nói lên tâm lý ức chế do bất lực trong cách chơi của đội chủ nhà.

Xếp hạng sau 7 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 15 điểm (hiệu số 12/6), 2/ Bình Dương: 13 điểm (13/6), 3/ Khatoco Khánh Hòa: 13 điểm (9/10), 4/ Đà Nẵng: 12 điểm (9/8), 5/ Hòa Phát: 11 điểm (9/9), 6/ Vissai Ninh Bình: 11 điểm (10/12), 7/ Cao su Đồng Tháp: 10 điểm (15/10), 8/ Thanh Hóa: 10 điểm (9/11), 9/ SLNA: 9 điểm (11/8), 10/ Hoàng Anh Gia Lai: 9 điểm (12/11), 11/ Xi măng Hải Phòng: 8 điểm (10/10), 12/ ĐTLA: 8 điểm (4/5), 13/ Navibank Sài Gòn: 5 điểm (6/11), 14/ Nam Định: 1 điểm (4/16).

Người cũ hạ gục Đồng Tháp Trở lại sau một thời gian điều trị chấn thương, “bò mộng” Timothy, người đã góp công lớn giúp Cao su Đồng Tháp (ĐT) thăng hoa năm rồi, giờ đây khoác áo Hòa Phát Hà Nội (HPHN) đã lập tức lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Hàng thủ toàn nội binh của ĐT đã không đủ sức đeo bám Timothy khi cầu thủ này càn lướt mạnh mẽ và có tốc độ bứt phá cao. Bàn thua đầu tiên ở cuối hiệp 1 là do một thoáng chần chừ của thủ môn Tấn Trường và hàng thủ ĐT để Timothy nhanh như sóc từ phía sau vượt lên đánh đầu tung lưới. Còn bàn thứ 2 là nhờ nỗ lực đi bóng của Văn Vinh chuyền vào và Timothy xuất hiện đúng lúc ghi bàn. Bàn gỡ 1-2 của Samson và một vài cơ hội ngon ăn khác sau đó của ĐT vẫn không thể giúp đội bóng đang được coi là hiện tượng của V-League xoay chuyển tình thế. (L.P) Evaldo ghi một hơi 4 bàn Trong một chiều sung sức trên phố núi, tiền đạo Evaldo đã ghi một hơi 4 bàn thắng trong trận đại thắng 5-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước Nam Định. Các bàn thắng của chân sút này đều diễn ra rất kỹ thuật và điệu nghệ. Bàn còn lại là do công của Đoàn Việt Cường. Với kết quả này, Evaldo đã có 7 bàn thắng sau 5 trận (anh bị thẻ đỏ trận gặp Bình Dương nên phải nghỉ 2 trận) vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới cùng với Gaston Merlo (Đà Nẵng) và Samson (Cao su Đồng Tháp). (N.Vinh)

