Đè bẹp Tajikistan 8-1, tuyển futsal Việt Nam vào tứ kết châu Á

Tối 13.2, đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết giải futsal châu Á trước một vòng đấu, sau khi hạ gục Tajikistan bằng tỷ số khủng 8-1.

Tuyển futsal Việt Nam giành vé vào tứ kết sớm trước một vòng đấu - Ảnh: AFC Tuyển futsal Việt Nam giành vé vào tứ kết sớm trước một vòng đấu - Ảnh: AFC

Trước đối thủ Tajikistan chỉ thua sát nút Thái Lan 4-5 ở trận mở màn bảng C, tuyển futsal Việt Nam tưởng như sẽ có một trận đấu nhiều khó khăn.



Thế nhưng, chỉ sau 23 giây mở màn, Anh Tùng đã đưa đội nhà vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Nhưng 9 phút sau, Xuân Du mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Tajikistan thực hiện pha phản công để Fayzali Sardorov ghi bàn gỡ hòa 1-1.



[VIDEO]: TRẬN VIỆT NAM 8-1 TAJIKISTAN

Đến phút 14, từ một quả phạt gần cầu môn, Văn Vũ đã lập công để nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển futsal Việt Nam. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Quốc Nam đã ghi bàn thắng để nới rộng cách biệt cho đội nhà sau một pha phản công sắc sảo.



Ngay đầu hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép về phía Tajikistan. Phút 22, Anh Tùng thêm một lần lập công từ quả đánh đầu để nâng tỷ số lên 4-1 cho đoàn quân áo trắng.

Anh Tùng (9) đã đóng góp một cú đúp cho tuyển futsal Việt Nam - Ảnh: Tú Trần Anh Tùng (9) đã đóng góp một cú đúp cho tuyển futsal Việt Nam - Ảnh: Tú Trần Ở phút 26, Sharipov phạm lỗi thô bạo với thủ môn Văn Huy dẫn đến phải nhận thẻ đỏ. Trong khoảng 2 phút chơi hơn người, tuyển futsal Việt Nam đã có bàn thắng thứ 5 do công của Quốc Nam ở phút 27.



Trong 13 phút còn lại, đoàn quân của ông Bruno Formoso còn ghi thêm 3 bàn thắng do công của Long Vũ (phút 33), Trọng Luân (phút 34) và Văn Vũ (phút 37) để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 8-1. Ở phút 26, Sharipov phạm lỗi thô bạo với thủ môn Văn Huy dẫn đến phải nhận thẻ đỏ. Trong khoảng 2 phút chơi hơn người, tuyển futsal Việt Nam đã có bàn thắng thứ 5 do công của Quốc Nam ở phút 27.Trong 13 phút còn lại, đoàn quân của ông Bruno Formoso còn ghi thêm 3 bàn thắng do công của Long Vũ (phút 33), Trọng Luân (phút 34) và Văn Vũ (phút 37) để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 8-1.

Thất vọng với kết quả trận đấu, HLV Husein Shodiev của Tajikistan nói: "Tôi thật sự không trông đợi học trò mình thi đấu như hôm nay. Có lẽ sau trận đấu tưng bừng với Thái Lan, cầu thủ của tôi vẫn còn mệt.

Trong trận đấu với Thái Lan, chúng tôi chơi phòng thủ phản công. Sang đến trận đấu với Việt Nam, tôi đã yêu cầu các học trò phải tấn công nhiều hơn và kết quả, chúng tôi bị thủng lưới nhiều hơn".

Đây là trận thắng thứ 2 của tuyển futsal Việt Nam và qua đó chính thức giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Tuyển futsal Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng C với cùng 6 điểm nhưng xếp trên tuyển Thái Lan nhờ vượt trội hiệu số (+8 so với +6). Ngày 15.2, hai đội sẽ gặp nhau để tranh ngôi đầu bảng và chỉ cần hòa, tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng C để qua đó gặp nhiều thuận lợi ở vòng tứ kết.

Lĩnh Nam