Đề nghị truy tố cựu đội trưởng CLB Đồng Nai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

(TNO) Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã xác định, Phạm Hữu Phát, cựu đội trưởng CLB bóng đá Đồng Nai đã móc nối với nhiều cầu thủ trong đội dàn xếp tỷ số đồng thời đặt cược ngay với những trận đã dàn xếp.

Cựu đội trưởng CLB Đồng Nai Phạm Hữu Phát tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thái Sơn

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online ngày 2.4, lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại CLB Đồng Nai tới Viện KSND Tối cao và đề nghị truy tố 11 bị can về các tội danh trên.

Trong số các bị can có 6 người là cầu thủ của CLB Đồng Nai gồm: Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung.

Theo kết luận điều tra, trước trận đấu với CLB Than Quảng Ninh vào chiều ngày 20.7.2014, Phạm Hữu Phát biết CLB Đồng Nai có 22 điểm, chắc xuất trụ hạng nên nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ. Thông qua một số mối quan hệ xã hội, Phát trao đổi thông tin này với Trần Văn Ba (tức Hoàng), môi giới cá độ bóng đá.

Sau khi gặp nhau lên kế hoạch và ngã mức giá 400 triệu đồng để làm độ, Ba đã móc nối bán thông tin trận đấu với Nguyễn Phúc Thuận (tức Thuận trâu bò), ngụ ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai giá 200 triệu đồng, đồng thời bán cho một người khác tên là Duy, trú tại quận Gò Vấp, TP. HCM với số tiền 200 triệu đồng. Trước khi trận đấu giữa CLB Đồng Nai và Than Quảng Ninh diễn ra, Phạm Văn Ba đã đưa cho Phạm Hữu Phát 325 triệu đồng.

Các bị can liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số của CLB Đồng Nai - Ảnh: Thái Sơn Các bị can liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số của CLB Đồng Nai - Ảnh: Thái Sơn

Do một mình Phát không thể thực hiện việc dàn xếp tỷ số nên đã móc nối với các cầu thủ khác là Nguyễn Thành Long Giang, Phan Lưu Thế Sơn, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện và Hà Niệm Tiến để bàn kế hoạch. Cả nhóm cũng thống nhất đặt cược cá độ 200 triệu đồng trong trận này với tỷ lệ 1 ăn 0,7 (đặt cược 1 triệu đồng nếu thắng sẽ được 700 nghìn đồng và thua sẽ mất số tiền đặt cược).

Tại trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai đã diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả ngày 20.7.2014, nhóm cầu thủ cá độ do đội trưởng Phạm Hữu Phát cầm đầu đã chơi không đúng với khả năng sức lực và thua với tỷ số 2-5. Ngay sau khi trận bóng kết thúc được vài giờ đồng hồ thì Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệu tập, bắt giữ những người liên quan.

Ngoài ra, Cục cảnh sát hình sự còn làm rõ các bị can Phạm Hữu Phát, Nguyễn Long Thành Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện đã thực hiện việc cá độ trận CLB Thanh Hóa đá với Đồng Nai vào ngày 3.5.2014 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận này, CLB Đồng Nai đã để thua 0-3, còn 4 cầu thủ được hưởng 60 triệu đồng.

