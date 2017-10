Đi tìm HLV trưởng tuyển nữ QG

Tranh ngôi vô địch lượt đi Chiều qua, đội mạnh nhất giải vô địch nữ quốc gia là Hà Nội Tràng An 1 đã bất ngờ bị đội yếu nhất là Thái Nguyên cầm hòa với tỷ số 1-1. Thậm chí, Tràng An 1 còn để đối thủ dẫn trước ngay ở phút thứ 9 do công của Lương Thị Xuyến. Nhưng đáng tiếc là Thái Nguyên đã không thể giữ được thành quả khi bị gỡ hòa ở phút 52 do bàn thắng của Vũ Thị Nhung. Với trận hòa này, Tràng An 1 vẫn đứng ở ngôi đầu với 9 điểm. Hôm nay Phong Phú Hà Nam gặp TP.HCM. Do hai đội cùng 7 điểm nên nếu đội nào thắng trận này sẽ vô địch lượt đi. P.Lan