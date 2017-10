Điều chỉnh lịch thi đấu V-League

Theo đó, lượt trận thứ 20 V-League sẽ có 1 trận đá sớm so với lịch cũ là Đồng Tâm Long An gặp Hà Nội T&T vào ngày thứ bảy 9.7 thay vì 10.7. Lượt 22 sẽ có 5 trận đôn lên đá sớm vào ngày thứ bảy 16.7 thay vì 17.7.

Lượt trận 23 ngày 30 và 31.7 trước đây đã được lùi lại 2 ngày, đá vào ngày 1 và 2.8. Lượt trận 24 trước đây đá toàn bộ vào chủ nhật 7.8, nay có 4 trận đá ngày 6.8 và 3 trận ngày 7.8. Lý do của 4 trận đá sớm ngày 6.8 là do giữa tuần (ngày 10.8) có 2 trận bán kết Cúp quốc gia giữa Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa - Navibank và trận đấu bù vòng 13 V-League giữa Khatoco Khánh Hòa - Hà Nội T&T.

Tương tự, giải hạng nhất chỉ có một trận vòng 23 đá ngày 30.7 trước đây dời đến ngày 2.8 giữa CLB TP.HCM và Sài Gòn Xuân Thành.

T.K