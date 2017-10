Điều gì khiến Hà Nội T&T trượt dài?

Không ngôi sao nhưng Sanna Khánh Hoà BVN thi đấu rất “máu lửa” Hà Nội T&T thất bại còn do đối thủ đã thi đấu quá hay. HLV Võ Đình Tân tỏ ra rất chắc tay khi xây dựng đội hình không có ngôi sao nào sáng giá nhưng toàn đội là một khối kết dính. Một vài cầu thủ có tên tuổi như Trọng Bình, Tấn Điền, Lê Cao Hoài An hay Uche cũng không tỏ ra vượt trội so với những cái tên rất lạ nhưng chơi hết sức dũng mãnh như Cao Văn Triền, Nguyễn Viết Bình, Nguyễn Hoàng Quốc Chi, Trần Văn Vũ hay Nguyễn Tấn Tài. Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa Thể lực tốt, kỹ thuật cơ bản ổn định, dẻo dai, đầy sức bật và rất mạnh mẽ, tập trung cao trong thi đấu đã giúp Sanna Khánh Hòa BVN không chỉ hóa giải thành công sức mạnh vựơt hơn của Hà Nội T&T mà còn cho thấy càng đá càng chắc chắn, đến mức làm nản lòng các chân sút của đối phương. Nhưng phải thừa nhận sau trận đầu thua HAGL 2-4 với sai lầm của thủ môn Thế Kiệt từ trận thứ 2, việc thủ môn Tuấn Mạnh (trước bắt cho HAGL) đứng trong khung thành đã tạo sự yên tâm lớn cho đội bóng phố biển. Cựu thủ môn tuyển U.23 Việt Nam đã chơi quá hay trong chiến thắng chiều nay bằng sự nhanh nhạy, cản phá hết các pha hãm thành của Hà Nội T&T. Chính điều đó gíup cho tuyến trên trở nên an tâm hơn và truyền thêm sự tự tin để đánh bất hết mọi ngã đừơng dẫn vào vòng 16m 50 của Khánh Hòa. Ngoài ra cũng phải kể thêm sự thi đấu ngày càng xuất sắc của trung vệ Dos Santos, anh không chỉ giúp cho thế thủ Khánh Hòa cứng cáp hơn, mà còn tham gia tấn công rất hiệu quả với những pha không chiến và chớp thời cơ rất nhanh từ các tình huống cố định.



Nhờ những sự ổn định như vậy cùng lối thi đấu quá máu lửa và sự cổ vũ rất khí thế của cổ động viên đông đảo của Công ty Yến sào Khánh Hòa trên sân nên không ngạc nhiên khi Sanna Khánh Hòa BVN đã có 9 trận liên tiếp bất bại, có 17 điểm và xứng đáng là một trong số ít hiện tựơng lớn của mùa giải năm nay.