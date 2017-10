ĐKVĐ Hà Nội T&T trút cơn mưa bàn thắng lên U.21 An Giang

HLV Phạm Minh Đức: 'Hà Nội T&T có chút lo lắng khi bị gỡ hòa' Phát biểu sau trận đấu ông Phạm Minh Đức, HLV trưởng Hà Nội T&T cho biết, An Giang là đối thủ U.21 Hà Nội T&T gặp tại chung kết năm ngoái, đây là đối thủ khá mạnh, do đó ông chỉ mong có 1 điểm. "Tôi chỉ mong có 1 điểm, tuy nhiên các cầu thủ nhập cuộc rất tốt. An Giang giàu kinh nghiệm, họ gỡ được 2 bàn rất nhanh. Tất nhiên, trong bóng đá, chúng tôi cũng có tâm lý lo lắng khi bị san hòa rất nhanh, nhưng các cầu thủ đã sớm ổn định lại được. Dù sao, tôi cũng cảm thấy hôm nay chúng tôi rất may mắn đã chiến thắng An Giang".

Về phía An Giang, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn cho biết, ông cảm thấy hài lòng về trận đấu chiều nay. "Chiến thắng cho Hà Nội T&T hoàn toàn xứng đáng. Các cầu thủ cả hai đội đều nhập cuộc rất tốt, chúng tôi có một chút tâm lý nhưng sau đó các cầu thủ khắc phục được. Tôi hài lòng về trận đấu này".