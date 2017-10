ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình bị loại

ĐKVĐ bóng chuyền VN Tràng An Ninh Bình tiếp tục sa sút sau khi thua tiếp trận thứ 2 trước Sanest Khánh Hòa 1-3 tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia vào chiều qua (trước đó đội bóng cố đô thua Đức Long Quân khu 5) nên dù có thắng Sacombank Biên Phòng trận cuối vẫn không thể lọt vào VCK tranh Cúp Hùng Vương.

Dù có khá nhiều tuyển thủ như Giang Văn Đức, Bùi Văn Hải, Nguyễn Văn Thúy, Nguyễn Xuân Thành và chủ công Supachai, nhưng Tràng An Ninh Bình vẫn thi đấu rời rạc, không cho thấy được hình ảnh và bản lĩnh của một nhà vô địch. Trong khi đó, đội bóng phố biển dưới sự dẫn dắt của Ngô Văn Kiều càng chơi càng hay đã lần lượt thắng 25/23, 18/25, 25/22 và 27/25 để giành quyền vào VCK. Như vậy, bảng này gần như ngã ngũ với 2 vé đi tiếp thuộc về Sacombank Biên Phòng và Sanest Khánh Hòa. Còn ở bảng A, Long An sau trận thắng Tập đoàn dầu khí VN 3-1 vào chiều qua đã chính thức giành 1 vé, vé còn lại nhiều khả năng thuộc về đội dầu khí VN (do đã thắng Thể Công).

Về nữ ở bảng A, 2 đội Thông tin Liên Việt Bank và Bình Điền Long An vượt trội so với các đối thủ nên cầm chắc vé vào bán kết. Ở bảng B, PV Oil Thái Bình đã sớm có 1 suất, suất còn lại chỉ còn là cuộc tranh chấp giữa Vietso Petro và Ngân hàng Công thương.

T.K