Đội bóng cũ của Neymar sẽ đấu với U.23 Việt Nam vào tháng 9

U.23 Việt Nam sắp tập trung lần 2 Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 25.8, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung lần thứ 2 trong năm 2013 để chuẩn bị cho SEA Games 27. Theo kế hoạch, đợt tập trung này của U.23 Việt Nam chính thức bắt đầu từ ngày 5.9. Tuy nhiên, do giải hạng Nhất quốc gia 2013 đã kết thúc từ đầu tháng 7 nên một số cầu thủ thuộc quân số các đội bóng ở sân chơi này thiếu cơ hội tập luyện và thi đấu duy trì phong độ. Trước thực trạng này, HLV Hoàng Văn Phúc đã đề nghị VFF tạo điều kiện cho các cầu thủ U.23 vừa hoàn thành nhiệm vụ với CLB tại giải hạng Nhất được tập trung sớm hơn so với các đồng đội đang thi đấu tại V-League. Cụ thể, vào ngày 25.8 tới sẽ có 9 trong tổng số danh sách 25 cầu thủ được triệu tập sẽ có mặt tại Trung tâm Đào tạo trẻ VFF (Hà Nội) để bắt đầu tập luyện. Các cầu thủ còn lại sẽ hội quân vào ngày 5.9 sau khi V-League 2013 kết thúc. Danh sách 9 cầu thủ U.23 Việt Nam tập trung ngày 25.8 Thủ môn: Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) Hậu vệ: Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp) Tiền vệ: Nguyễn Hải Huy (Than QN), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Hà Nội)