Đội bóng của Lê Công Vinh thua đậm tại sân Thống Nhất

Bình Dương không có phong độ tốt ở mùa này nên Hải Phòng đặt mục tiêu chiến thắng trên sân khách. Thế nhưng đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã không đủ sức để làm được điều mình mong muốn. Bình Dương không mạnh mẽ như xưa, nhưng họ vẫn có những cá nhân biết làm nên chuyện. Đội trưởng Anh Đức và Sunday vẫn chứng tỏ được giá trị của mình để luôn giúp Bình Dương dẫn trước ở các phút 6 và 79. Bàn san bằng tỷ số 1-1 của Hải Phòng do Hoàng Dương ghi ở phút 42. Đáng khen cho Hải Phòng bởi họ vẫn kiên trì đến phút cuối với bàn san bằng tỷ số 2-2 Stevens ở phút 88.

Hòa trận này, Hải phòng được 22 điểm tạm xếp thứ 4, trong khi Bình Dương xếp thứ 12 với 13 điểm. Trên sân Thống Nhất, đội bóng của Lê Công Vinh thất bại nặng nề trước Sanna Khánh Hòa với tỷ số 1-4. Rõ ràng, lực lượng của tân binhh TP.HCM không ổn khi họ luôn bị đội khách áp đảo ngay trên sân nhà của mình. Biết được lối chơi của chủ nhà, Khánh Hòa mạnh dạn dốc toàn lực tấn công từ đầu chứ không còn thận trọng như trước đây. Ngay phút 16, Zarour đã lập công với pha dứt điểm quyết đoán. Zarour cũng là người chơi hay nhất trận này khi ghi thêm bàn ở phút 90 (11m) để ấn định chiến thắng 4-1 cho Khánh Hòa. 2 bàn còn lại của đội khách do Diao và Lâm Ti Phông ghi. Bàn thắng danh dự của TP.HCM do công Victor ghi ở phút cuối hiệp 1. Rõ ràng, việc Quyền chủ tịch Lê Công Vinh ngược xuôi mua cầu thủ để tăng cường cho TP.HCM ở giai đoạn 2 là rất cần thiết. Hy vọng Lê Công Vinh sẽ tìm được những cầu thủ chất lượng để bổ sung cho đội bóng của mình.